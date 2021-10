Tudi sopredsedujoča Zelenim in njihova kanclerska kandidatka Annalena Baerbock je dejala, da začasni dogovor napoveduje "koalicijo napredka", ki bo sposobna naslednje desetletje resnično izrabiti kot "desetletje prenove". Po besedah sopredsednika Zelenih Roberta Habecka se obetajo ne le naložbe v prihodnost, zaščito podnebja in digitalizacijo, ampak je prioriteta tudi modernizacija družbe.

To sicer po zadnjih anketah podpira tudi večina – dobrih 60 odstotkov – Nemcev. Scholz medtem kot bodoči kancler uživa še višjo, kar okoli 75-odstotno podporo. Nemčiji sicer koalicija treh strank ni vladala že vse od 50. let prejšnjega stoletja.

Uvodni pogovori ali t. i. sondiranje so stekli kmalu po zveznih parlamentarnih volitvah 26. septembra, na katerih je slavila SDP, konservativna unija CDU in CSU pa je zasedla drugo mesto. Če bodo uradna pogajanja uspešna in se bodo zaključila s podpisom koalicijske pogodbe, bo Nemčija dobila t. i. koalicijo semaforja. Ime izvira iz barv strank – rdeče, zelene in rumene.

"Omejitve hitrosti nismo mogli uveljaviti. Smo pa zelo zadovoljni na drugih področjih," je dejal Habeck. Splošni omejitvi je nasprotovala FDP. V skupnem dokumentu je zapisano še, da je treba podpreti predloge Komisije EU, kar vključuje bistveno več prizadevanj za zaščito podnebja. "Po predlogih Komisije EU naj bi bila v Evropi do leta 2035 dovoljena samo CO2 nevtralna vozila, v Nemčiji pa bomo skušali na to vplivati že prej," še piše po poročanju Focus.de.

Med drugim so govorili o odpravi premoga, pokojninah, minimalnih plačah, pa tudi glede splošne omejitve hitrosti na nemških avtocestah. "Želimo, da Nemčija postane vodilni trg za elektromobilnost in močno pospešiti gradnjo polnilnih postaj. Splošne omejitve hitrosti ne bo," je zapisano v skupnem dokumentu treh strank.

Scholz: Cilj je, da vlado sestavimo pred božičem

Nemško vodstvo se bo sicer neizogibno premaknilo na levo sredino, in to v času, ko se največje evropsko gospodarstvo spopada s kompleksnim izzivom okrevanja po pandemiji.

Veliko pomanjkanje surovin in sestavnih delov že krči gospodarsko rast, tovarne v avtomobilski industriji pa so zaradi težav z dobavo že nekaj časa zaprte. Medtem ko industrija od države zahteva finančno podporo, bo velika vlaganja zahteval cilj ničelnih emisij, ki ga nameravajo doseči do leta 2045. Med drugim sta v načrtu izgradnja bolj trajnostnih energetskih zmogljivosti in ureditev bolj zelene možnosti prevoza.

Z uradnimi pogajanji bodo morali Zeleni in k poslu usmerjeni FDP-jevci preveriti, ali lahko premostijo svoje razlike glede zaščite podnebja, obdavčitve in javne porabe denarja. Obe strani sicer pravita, da želita skleniti kompromise, da bodo lahko skupaj vladali. Nihče si namreč ne želi, da bi se ponovil scenarij iz leta 2017, ko je FDP po volitvah dramatično odstopil od koalicijskih pogovorov s konservativci in Zelenimi, nato pa je trajalo kar nekaj mesecev, da se je oblikovala nova vlada. Analitiki ocenjujejo, da se prav zaradi kompromisov med strankama vlada ne bo ostro nagnila na levo, poroča France24.

Scholz je napovedal, da bodo s pogovori nadaljevali v ponedeljek. "Cilj je, da vlado sestavimo pred božičem," je še dejal po poročanju Focus.de.