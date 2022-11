Scholz na uradnem obisku na Kitajskem, v nemški koaliciji zaskrbljeni

Nemškega kanclerja, ki se bo na Kitajskem med drugim srečal s predsednikom Xi Jinpingom in premierjem Li Keqiangom, spremlja gospodarska delegacija, v kateri so med drugim vodilni predstavniki podjetij Volkswagen, BASF in Deutsche Bank. Obisk bo sicer trajal le enajst ur.

Obisk že buri duhove v Nemčiji in drugih zahodnih državah, pred obiskom pa so zaskrbljenost glede visoke odvisnosti Nemčije od Kitajske izrazili celo člani nemške vladajoče koalicije. Vsako kanclerjevo besedo bodo tako tehtali zavezniki v EU, ZDA in koalicijski partnerji v nemški vladi.

Scholz je v sredinem prispevku za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung sicer zagotovil, da bo Nemčija še naprej zahtevala "vzajemnost" v odnosih s Kitajsko, a priznal, da sta obe strani daleč od tega cilja.

Tudi v četrtkovem prispevku za spletni portal Politico je branil obisk in zagotovil, da ne bo prezrl težkih vprašanj, kot so spoštovanje državljanskih svoboščin, pravice etničnih manjšin v Xinjiangu, svobodna in pravična svetovna trgovina ter status Tajvana.

Napovedal je, da bodo kitajske naložbe v Nemčiji razlikovali na podlagi tega, "če ustvarjajo ali povečujejo tvegane odvisnosti", in se pri tem skliceval na nedavno polemiko o kitajski naložbi v pristanišče v Hamburgu.