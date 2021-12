Scholz o ruskem (ne)spoštovanju nedotakljivosti meja in posledicah

Milijarden projekt izgradnje plinovoda, ki bo Nemčiji pod Baltskim morjem dobavljal ruski plin in pri tem zaobšel Ukrajino, že leta buri duhove, saj naj bi še okrepil odvisnost Evrope od ruskega plina. Še posebej mu nasprotujejo ZDA, ki so zaradi plinovoda že tudi uvedle sankcije, a ne proti Nemčiji.

Čeprav je bil plinovod že septembra končan in je napolnjen s plinom, še ne deluje, ker mu nemška zvezna agencija za omrežja ni odobrila dovoljenja za delovanje. Napetosti med Moskvo in Berlinom zato naraščajo, obenem pa tudi ugibanja o usodi plinovoda. Zeleni, ki so del Scholzeve vlade, so namreč nakazali, da tega ne odobravajo in da bi bilo bolje, da vsaj zaenkrat ne dobi dovoljenja.