Odhajajoča nemška kanclerka Angela Merkel , prihodnji nemški kancler Olaf Scholz ter voditelji nemških zveznih dežel danes razpravljajo o novih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa v Nemčiji. Scholz je na srečanju dejal, da "se zaveda, da so med poslanci potekale medstrankarske razprave" o obveznem cepljenju in je izrazil naklonjenost takšni ureditvi, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal vir pri stranki nemških socialdemokratov (SPD).

Scholz je nato v pogovoru za Bild TV dejal, da bo nemški parlament pozval, naj do konca leta glasuje o zakonu, s katerim bi obvezno cepljenje proti covidu-19 v Nemčiji uvedli za vse.

"Moj predlog je, da (...) poslanci dajo v parlament predlog o obveznem cepljenju," je dejal Scholz in pojasnil, da naj bi obvezno cepljenje začelo veljati februarja ali marca.

Merklova tako kot Scholz podpira obvezno cepljenje proti covidu-19. Po poročanju nemških medijev je Scholz na današnjih pogovorih še dejal, da podpira dodatne omejitve za necepljene, vključno s prepovedjo vstopa v trgovine, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin.

Zaprtje lokalov, omejevanje velikih dogodkov ...

Nemčija se sooča z rekordnimi novimi okužbami z novim koronavirusom in zaradi tega naraščajočim pritiskom na bolniške postelje na intenzivni negi. Med ukrepi, o katerih danes poteka razprava, so zaprtje gostinskih lokalov in klubov ter omejevanje velikih dogodkov.

Več nemških zveznih dežel je že odpovedalo božične sejme ter necepljenim prepovedalo dostop do javnih prostorov, kot so telovadnice in drugi prostori za prostočasne dejavnosti. Kritiki sicer menijo, da različna pravila povzročajo zmedo, današnji pogovori pa bi morali prinesti enotnejša pravila za vso državo.