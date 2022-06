Scholz pozval k začetku pogajanj za vstop Severne Makedonije v EU

"Pristopna pogajanja Severne Makedonije in Albanije, ki so bila obljubljena pred dvema letoma, se morajo začeti zdaj. Prizadeval si bom za to," je nemški kancler dejal po pogovorih s premierjem Severne Makedonije Dimitarjem Kovačevskim v Skopju.

Šestim državam Zahodnega Balkana so možnost pristopa k EU prvič ponudili pred skoraj 20 leti. Scholz je dejal, da "smo kot Evropska unija dolžni uresničiti verodostojnost svojih obljub".

Kovačevski pa je dal jasno vedeti, da Severna Makedonija upa, da bo junijski vrh EU zanjo potrdil začetek pristopnih pogajanj. "Pričakujemo korak, ki smo si ga zaslužili. Obisk kanclerja Scholza je močan signal, da Berlin priznava, da izpolnjujemo merila," je dejal.

Severna Makedonija je kandidatka za članstvo v EU že 17 let. Evropska komisija je julija 2020 dala načelno zeleno luč za pogajanja, vendar jih je Bolgarija blokirala zaradi vprašanj zgodovine jezika in pravic bolgarske manjšine v Severni Makedoniji.