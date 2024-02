Scholz pozval k znatnemu povečanju proizvodnje orožja v Evropi

Znatno povečanje proizvodnje orožja v Evropi je nujno potrebno, je na slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna za novo tovarno streliva podjetja Rheinmetall v majhnem kraju Unterlüss severno od Hannovra dejal nemški kancler Olaf Scholz. Dodal je, da je "boleča realnost" ta, da Evropa ne živi v času miru.

"Od izdelave moramo preiti k množični proizvodnji oborožitve," je poudaril kancler in zatrdil, da morajo biti "tisti, ki si želijo miru, sposobni uspešno odvračati agresorje". Ob tem je omenil vojno v Ukrajini in ocenil, da je prihodnost na pravilih temelječega svetovnega reda odvisna od razpleta tega konflikta.

Po besedah Scholza, ki članice EU že dlje časa poziva h krepitvi orožarske industrije, so obljube drugih držav glede pomoči Ukrajini še vedno nezadostne. "Doslej smo si pomagali tako, da smo veliko dobavljali iz zalog," je dejal in dodal, da je to vse manj mogoče.

"Tanki, havbice, helikopterji in sistemi zračne obrambe ne stojijo na policah. Če se več let nič ne naroča, se tudi nič ne proizvaja," je še dejal prvi mož nemške vlade in ocenil, da morajo pristojni storiti vse, kar je v njihovi moči, da se proizvodnja orožja poveča po vsem svetu.

Minuli teden se je Scholz mudil na obisku v ZDA, kjer je skupaj z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom kongres v Washingtonu pozval, naj potrdi dolgo odlašani paket vojaške pomoči Ukrajini. Po mnenju obeh voditeljev se namreč Kijev brez te pomoči in podpore evropskih držav ne bo mogel ubraniti pred rusko agresijo.