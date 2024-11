Scholz pripravljen na glasovanje o zaupnici že pred božičem

"Če se bodo vsi strinjali, mi ne bo predstavljalo nobenega problema, če grem že pred božičem po zaupnico," je dejal nemški kancler Olaf Scholz.

Predčasne volitve v Nemčiji so po razpadu vladne koalicije neizbežne, za začetek postopka pa mora najprej kancler po zaupnico v parlament, kjer je po pričakovanjih ne bo dobil. Sprva je Scholz načrtoval glasovanje o zaupnici 15. januarja, vse glasnejši pa so pozivi, naj se to zgodi že prej.

Scholz iz vrst socialdemokratov (SPD) je v nedeljo še poudaril, da je predpogoj za glasovanje o zaupnici pred koncem leta, da se o tem strinjajo tako vladni poslanci kot opozicija, zlasti demokratične stranke.