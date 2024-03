Scholz proti izročitvi Assangea ZDA

Po njegovih besedah so se sicer možnosti za zaščito povečale po zadnjem zaslišanju glede izročitve, potem ko ameriški predstavniki niso mogli zagotoviti, da bo kazen za ustanovitelja Wikileaksa z vidika Londona razumna.

Februarja je na višjem sodišču v britanski prestolnici potekalo zaslišanje glede izročitve Assangea ZDA, kjer mu želijo soditi zaradi razkritja tajnih vojaških dokumentov. Zastopnica ameriške vlade je ob tem sodišče pozvala, naj zavrne zadnji poskus pritožbe Avstralca.

Njegovi odvetniki medtem poskušajo preprečiti izročitev in opozarjajo, da je ameriški pregon politično motiviran. Opozarjajo tudi na vse slabše zdravstveno stanje Assangea, ki mu v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 z žvižgačko Chelsea Manning objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

Če sodišče v Londonu Assangeovi pritožbi zoper izročitev ne bo ugodilo, bi bila zanj s tem vsa pravna sredstva na Otoku izčrpana. Njegovi odvetniki so nakazali, da bodo zadevo v tem primeru predali Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP), vendar se bojijo, da bo Assange kljub temu hitro izročen ZDA.