Scholz: Putinu vedno jasno povem, da je za vojno odgovorna izključno Rusija'

Tanki in drugo orožje, ki ga bo Zahod dobavil Ukrajini, ne bo uporabljeno za napad na rusko ozemlje, je po besedah nemškega kanclerja zatrdil Zelenski. Ob tem je v intervjuju za nemški Bildt am Sonntag Scholz komentiral tudi Putinove izjave, da nasproti Rusiji 'znova stoji nacistična Nemčija'.

V nedavnih dogovori med nekaterimi zahodnimi državami in Ukrajino so se te dogovorile za nove dobave orožja napadeni državi. Ta bo prejela več modelov tankov ter raketnih sistemov, ki ji bodo pomagali pri obrambi. Med drugim so v paketu tudi tanki nemške izdelave leopard, katerih izvoz je moral potrditi nemški kancler Olaf Scholz. Kot je dogovor kasneje komentiral za nemške medije, sta se z ukrajinskim predsednikom Volodimir Zelenskim "strinjala", da se "zahodno orožje ne bo uporabljalo za napad na rusko ozemlje". Kot pravi Scholz, Zahod tanke dobavlja za namene obrambe.

icon-expand Nemški tanki leopard 2 FOTO: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin je oboroževanje Ukrajine s tanki nemške izdelave primerjal z drugo svetovno vojno, Scholz pa primerjavo zavrača. "Njegove besede so del niza absurdnih zgodovinskih primerjav, ki jih uporablja za opravičevanje svoje agresije na Ukrajino," je dejal in pristavil, da "nič ne more opravičiti te vojne". "Putinu zelo jasno povem, da je izključno Rusija odgovorna za vojno," je dodal Scholz. V intervjuju za nemški Bild am Sonntag je tudi poudaril, da Putin prek telefonskih pogovorov z njim ni nikoli grozil Nemčiji ali njemu osebno. Je pa v začetku tedna Szholzu nasproti o domnevnih grožnjah s strani Rusije spregovoril nekdanji britanski premier Boris Johnson. Za BBC je zatrdil, da mu je Kremelj grozil z raketnim napadom, ki bo 'potreboval eno samo minuto'.

'Razmere so napete, a pod nadzorom' Kot v Kijevu poročajo s fronte, so razmere zelo napete, a pod nadzorom. Ob tem pa z bojišča prihajajo tudi informacije, da naj bi ruske sile zavzele vas Bilohorivka v bližini Bahmuta. Kot trdijo v Moskvi, so iz vasi že odstranili vse Ukrajince, ti pa pravijo, da ruskim silam do vasi ni uspelo priti, poroča Gardian. "Naše čete ostajajo na položajih, nihče ni zavzel Bilohorivke, nihče ni vstopil tja, tam ni nobenega sovražnika," je povedal guverner Luganska Serhij Haidaj. Povedal je tudi, da se je število ruskih napadov povečalo, a da so njihove enote na bojišču zaenkrat uspešno obdržale obrambo, piše Reuters.

icon-expand Ostanek avtomobila ob ukrajinsko-ruski fronti FOTO: AP

V zadnjem tednu je sicer Rusija nadaljevala tudi z obstreljevanjem Bahmuta, pri tem pa se osredotočila na dve glavni cesti, pomembni za Ukrajince. "Zelo verjetno je, da so ruske sile zavzele cesto, ki mesto povezuje s sosednjim Siverskom," ocenjujejo v Kijevu in dodajajo, da je mesto od preostalega dela vse bolj izolirano. Zelenski razmere označuje za "zelo težke", hkrati pa po njegovih besedah Rusija poleg vse bolj ostrih napadov na fronti povečuje tudi število vojakov. Da je ruskih vojakov na bojišču več kot predvideno, so v preteklem tednu ugotavljalo tudi ameriški analitiki. "Zelo težko je v Bahmutu, Vuhledarju, Limanu in tudi drugod," je dejal Zelenski. Liman, ki se nahaja severno od obleganega Bahmuta, so ukrajinske sile uspele osvoboditi oktobra. A ta teden naj bi se ruske sile ponovno usmerile tudi v tisto smer, a je bila ukrajinska obramba premočna.