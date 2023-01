Scholz: Ukrajina ne bo dobila nobenega bojnega letala

Ukrajina je zaprosila zavezniške države, naj oblikujejo "koalicijo bojnih letal", da bi okrepile njihove zmogljivosti in pomagale v boju proti Rusiji. Predlog je ideja namestnika ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Melnika , ki želi imeti ameriška letala F-16 in F-35, Eurofighterje, Tornade, francoske Rafale in švedska letala Gripen, poroča BBC .

Ukrajinske letalske sile imajo namreč floto zastarelih sovjetskih letal, ki jih uporabljajo za prestrezanje in napade na ruske položaje. "Niso nam hoteli dati težkega topništva, potem pa so nam ga dali. Niso nam želeli dati sistemov HIMARS, pa so nam jih dali. Niso hoteli dati bojnih tankov, zdaj pa nam jih dajejo. Razen jedrskega orožja ni več ničesar, česar ne bi dobili," je dejal Jurij Sak, svetovalec ministra za obrambo Oleksija Reznikova.

Pa ne samo tanki in letala, svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak predlaga, da bi poslali tudi rakete, ki bi "drastično zmanjšale ključno orožje ruske vojske". S pozivom za rakete ni zaostajal niti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dejal je namreč, da Ukrajina potrebuje raketo ATACMS ameriške izdelave, ki ima doseg 297 kilometrov.

ZDA niso preveč navdušene nad to idejo, sporočile so, da se bodo o dobavi bojnih letal z Ukrajinci pogovarjali predvsem zelo previdno.

Po besedah Zelenskega se Ukrajina sooča s težkimi razmerami v Donecku in potrebuje hitrejšo dobavo orožja in nove oborožitve. "Razmere so zelo težke. Bahmut, Vugledar in drugi kraji v regiji Doneck so podvrženi konstantnim ruskim napadom," je poudaril. "Rusija želi zavleči to vojno in izčrpati naše sile. Pospešiti moramo dobavo in oskrbo orožja."