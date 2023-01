Scholz za novega obrambnega ministra imenoval Borisa Pistoriusa

"Pistorius je izredno izkušen politik, ki ima izkušnje v upravi, se že leta ukvarja z varnostno politiko in je s svojo usposobljenostjo, asertivnostjo in velikim srcem prava oseba za vodenje bundeswehra v tem obdobju," je dejal kancler Olaf Scholz .

Boris Pistorius se je stranki SPD pridružil leta 1976. Med letoma 2006 in 2013 je bil župan mesta Osnabrück, od leta 2013 notranji minister Spodnje Saške in od leta 2017 član deželnega parlamenta v Hannovru, poroča Deutsche Welle. Imel naj bi dobre povezave z varnostnimi organi, pogosto pa se zaplete v spore s svojimi kolegi iz vrst konservativne unije CDU in CSU. Sporom se ne izogiba niti znotraj SPD. Ko je vodja stranke Saskia Esken poleti 2020 govorila o "latentnem rasizmu" v vrstah varnostnih sil, ji je ostro nasprotoval in zavrnil njene izjave kot lažne.

Scholz je lani izbruh vojne v Ukrajini označil za prelomnico za Nemčijo in v luči tega napovedal obsežen program ponovnega vlaganja v vojsko v višini sto milijard evrov. Te načrte bo sedaj moral uresničiti Pistorius. Spopasti pa se bo moral tudi z občutljivim vprašanjem dobave orožja Ukrajini.

Z njegovim imenovanjem se je v vladi porušilo ravnovesje med spoloma, ki ga je kancler na začetku svojega mandata zagreto zagovarjal. Takrat je namreč dejal, da moški in ženske predstavljajo polovico družbe, zato bi morali imeti tudi polovico moči. Če bo Scholz želel ohraniti enakost spolov v vladi, pa bodo sedaj potrebne nove menjave.