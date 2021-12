Scholz za prvi obisk izbral Pariz in Macrona

Novi nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta potrdila partnerstvo in sodelovanje med državama. Scholz je v Parizu na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja poudaril pomen skupne krepitve Evrope. "Gre za to, kako lahko okrepimo Evropo, evropsko suverenost v vseh dimenzijah, ki sodijo zraven," je povedal. V to po njegovih besedah sodijo gospodarstvo, varnostna vprašanja in zunanja politika.

Emmanuel Macron in Olaf Scholz "Pomembno je, da tu ravnamo enakopravno, da sodelujemo," je poudaril Scholz. Macron je po srečanju dodal, da sta se s Scholzem strinjala, da želita sodelovati. Voditelja sta danes med drugim govorila o evropskem sodelovanjem, podnebnih spremembah, digitalizaciji in migracijah. Francoski predsednik je glede migracij poudaril, da je treba bolje varovati zunanje meje EU, okrepiti boj proti nezakonitim migracijam in tihotapcem ljudi ter izboljšati sodelovanje z državami izvora. Migrante, ki nimajo pravice, da ostanejo, je treba vrniti v domovine, hkrati pa je treba ohraniti pravico do azila, je dodal. Macron je ponovil poziv Francije glede sprostitve maastrichtskih meril, ki omejujejo javni dolg in primanjkljaj. Prepričan je, da je treba več investirati v inovativne, zelene in digitalne sektorje, ki krepijo suverenost Evrope. Voditelja sta se posvetila tudi Ukrajini in Rusiji. Scholz je tako danes pozval Moskvo, naj spoštuje mednarodne meje. "Vsi zaskrbljeno spremljamo razmere na meji z Ukrajino," je povedal. Nov nemški kancler se je po obisku pri Macronu odpravil v Bruselj, kjer se bo srečal z voditelji EU in zveze Nato.