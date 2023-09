Scholzev obraz krasi 'gusarska' preveza, veseli se šal na svoj račun

A kot kaže, jemlje 65-letni kancler svoje poškodbe s humorjem. "Hvala za lepe želje, izgleda slabše, kot je," je zapisal ob fotografiji, ob tem pa dodal, da se že veseli memov. Memi so običajno slike, objavljene na družbenih medijih, ki jih pogosto spremljajo šaljivi zapisi.

Na njegovo objavo so se uporabniki omrežja X odzvali s številnimi šaljivimi komentarji in Scholza primerjali z gusarjem. Mnogi so mu zaželeli čimprejšnje okrevanje, njegovo sporočilo pa je kmalu po objavi zbralo več kot 14.000 všečkov in prek 2000 komentarjev. Eden od komentatorjev je denimo zapisal, da "ne ve kako se počuti glede novega pristopa Nemčije do piratov," medtem ko so nekateri kanclerja primerjali kar s filmskimi zlikovci.

Scholzev tiskovni predstavnik Steffen Hebestreit je sporočil, da gre kanclerju, ki že nekaj let redno teče, v danih okoliščinah dobro. "Zjutraj je bil dobre volje, čeprav je še vedno videti malce potolčen," je dejal. V profilu na spletni strani svoje stranke, Scholz pravi, da je v šoli sovražil šport, vendar ga je začel zanimati, ko ga je za to navdušila njegova žena Britta Ernst. "Danes tečem tako pogosto, kot je le mogoče," je dejal za AP. Poleg tega se ukvarja še z veslanjem in hojo, redno pa tudi kolesari.

Za objavo fotografije pa so se odločili, da "se bodo vsi navadili, kako bo izgledal v naslednjem tednu ali dveh", je pojasnil Hebestreit po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.