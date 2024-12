Družino Schumacher z objavo fotografij iz bolnišnice izsiljevala tudi medicinska sestra

Vse od nesreče v francoskih Alpah leta 2013 zdravstveno stanje sedemkratnega prvaka formule 1 Michaela Schumacherja javnosti ostaja neznano. Na račun strogo varovane zasebnost nemške dirkaške legende pa se je želelo okoristiti več oseb, ki so bile v času okrevanja v najožjem krogu Schumacherjevih. Družino so izsiljevali in v zameno, da v javnost ne pošljejo fotografij in zaupnih dokumentov, zahtevali več milijonov evrov. Zadnja v nizu obtoženih je nekdanja Schumacherja medicinska sestra.