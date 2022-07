Schumacherjeva družina začenja novo življenje na Majorki

V preteklosti naj bi Corinna tam preživljala poletne počitnice z otroki in prijatelji, zdaj pa naj bi s helikopterjem iz švicarskega doma tja preselili tudi Schumacherja. Legenda formule 1 je vse od smučarske nesreče leta 2013 skrit pred javnostjo, zanj pa na njunem domu ob Ženevskem jezeru skrbi njegova žena Corinna z zdravstvenim osebjem.

Nemški, britanski in španski mediji poročajo, da naj bi se legendarni dirkač formule 1 Michael Schumacher z družino preselil na španski otok Majorka. Njegova soproga Corinna Schumacher je namreč v naselju Las Brisas v bližini kraja Port Andratx že leta 2017 od predsednika nogometnega kluba Real Madrid Florentina Pereza kupila 32 milijonov evrov vredno luksuzno vilo Yasmin.

Družina sicer načrtuje, da bo vila na Majorki njihov zimski dom, piše nemški Die Bunte. Vila leži na 15.000 kvadratnih metrih velikem zemljišču, ki med drugim obsega dva bazena, helipad, telovadnico, vilo za goste in velik vrt.

Zdaj je po poročanju Die Bunte družina kupila še več kot 54.000 kvadratnih metrov veliko posest v bližini vile, za katero so odšteli 2,8 milijona evrov. Na posesti je na stotine mandljevcev, na njej pa naj bi družina med drugim v prihodnje vzrejala konje. 53-letna Corinna in 25-letna hči Gina Maria namreč obožujeta konje, zato jih imajo tudi na svojih posestvih v Švici in Teksasu. Corinna se je v preteklosti tudi profesionalno ukvarjala z jahanjem, leta 2010 je celo osvojila evropsko prvenstvo v t. i. 'western' slogu.