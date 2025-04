Schwab se umika iz upravnega odbora WEF

Odhod Klausa Schwaba prinaša novo poglavje za organizacijo, ki vsako leto za teden dni v švicarskem letovišču Davos gosti svetovne politične in poslovne voditelje.

Lani je Schwab odstopil z mesta izvršnega direktorja WEF, na položaju ga je nasledil nekdanji norveški zunanji minister Borge Brende.

Upravni odbor WEF je ob Schwabovem odhodu izpostavil "izjemne dosežke" v 55 letih vodenja organizacije. "V času hitrih sprememb potreba po vključujočem dialogu še nikoli ni bila bolj kritična," so zapisali v izjavi in dodali, da bo forum naprej združeval voditelje iz vseh sektorjev in regij za izmenjavo mnenj ter da bo spodbujal k sodelovanju.