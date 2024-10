Schwarzenegger bo svoj glas dal Harrisovi: 'Ni mi všeč nobena od strank'

"Trump bo še naprej delil, žalil in iskal nove načine, kako je lahko še bolj neameriški, kot je bil doslej. Mi vsi pa bomo le še bolj jezni," je zapisal 77-letni nekdanji guverner Kalifornije, filmski igralec in bodybuilder.

"Trenutno mi ni všeč nobena od strank. Moji republikanci so pozabili na lepoto prostega trga, povečali primanjkljaje in zavrnili rezultate volitev. Demokrati niso nič boljši pri spopadanju s primanjkljaji in skrbi me, da bo njihova lokalna politika škodovala našim mestom s povečanim kriminalom," je navedel Schwarzenegger, vendar Trumpa označil kot večjo nevarnost za državo.

Schwarzenegger in Trump se že leta odmevno javno prepirata in zbadata, saj nekdanjemu predsedniku med drugim niso všeč ukrepi proti podnebnim spremembam, ki jih zmerni republikanec Schwarzenegger podpira.