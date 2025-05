Ščit za mladoletne v EU: aplikacija za preverjanje starosti

Digitalna denarnica, ki naj bi bila v EU na voljo leta 2026, bi lahko postala ključni mehanizem za regulacijo ponudnikov spletnih vsebin. Do takrat pa lahko uvedba tega orodja za preverjanje uvede strožji nadzor nad tehnološkimi podjetji, za katera velja, da ne uspevajo pri obvladovanju tveganj za spletno varnost.

Aplikacija, ki bo na voljo pred pričakovano evropsko digitalno denarnico za identiteto, velja za odskočno desko za varen dostop do vseh storitev prek centralizirane denarnice.

Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za tehnološko suverenost in varnost, Henna Virkkunen, je pozvala tehnološka podjetja in platforme, naj prevzamejo dolžnost varovanja otrok in uvedejo preverjanje za obvladovanje tveganj, namesto da čakajo, da ga bodo vlade uveljavile.

"Zaščita mladoletnikov je za nas zelo pomembna prednostna naloga in na tem področju bomo sprejeli več ukrepov," je povedala za The Financial Times.

Spletna mesta, zasnovana tako, da otroci ure in ure brskajo po spletu, bi morala privzeto ustvariti zasebne račune za otroke, da jih neznanci ne bi mogli kontaktirati.

Instagram je uvedel najstniške račune za 13-letnike, Virkkunen pa je predlagala, da platforme prevzamejo individualno odgovornost za ustvarjanje najstniških računov nad starostnimi pragi. Medtem se nekatere države članice EU zavzemajo za minimalno starost za dostop do družbenih medijev na ravni celotnega bloka.

Kljub nenehnim trenjem med Brusljem in Washingtonom glede politike digitalne trgovine in tehnološke regulacije je Virkkunen opozorila, da varnost otrok ostaja skupna čezatlantska prednostna naloga.