Na valovih južne Anglije ponosno deska edini terapevt med psi v Evropi. Scooter je izurjen, da pomaga bolnim in vsem s posebnimi potrebami, mnogim tudi uresničuje sanje. Njegove usluge pa so na voljo celo na recept. Kosmatinca je s portugalskih ulic rešila Britanka in ga odpeljala v domovino. Ljubezen do morja in surfa je spoznal, ko je lastnici pomagal blažiti stres.