Čistka v hrvaški stranki – iz SDP 'leteli' tudi poslanci in na stotine drugih članov

Zoran Milanović je stranko vodil med letoma 2007 in 2016, nato pa moral iz nje izstopiti, ker je bil izvoljen za predsednika republike.

HRT piše, da je vidne člane stranke osebno poklical zdajšnji predsednik Peđa Grbin in jih obvestil o razlogih, zakaj je prenehalo njihovo članstvo, ostali pa bodo obveščeni pisno. Grbin je bil prej eden od štirih podpredsednikov stranke, že štiri mandate sedi tudi v hrvaškem saborju.

Maras je bil sicer predsednik zagrebškega SDP-ja, Ostojić je bil v Milanovićevi vladi zdravstveni minister, Brumić je bil glavni tajnik stranke. Na tnalu so se znašli tudi tisti, ki so bili blizu Davorju Bernardiću , ki je vodenje stranke prevzel ob Milanovićevi predsedniški inavguraciji leta 2016, na njenem čelu pa je ostal vse do lani – Vukas je bil njegov najtesnejši strankarski sodelavec, Barišić pa je tudi njegova poročna priča.

Davor Bernardić je SDP vodil od leta 2016 do lani, ko je odstopil po slabem rezultatu SDP-ja na parlamentarnih volitvah.

Nezadovoljstvo najprej na parlamentarnih, nato še na lokalnih volitvah

Portal Index je spomnil, da so junija zaradi slabih rezultatov na lokalnih volitvah in napetosti v notranjih odnosih razpustili strankarski organizaciji v Zagrebu in Slavonskem Brodu ter vodstvo SDP-ja Medžimurske županije.

"V mestu Zagreb ima SDP izjemno veliko članov. Ta odločitev se ne nanaša na njih, ampak na težave, s katerimi se organizacija spopada že vrsto let. Odločitev leti na tiste, ki so imeli SDP za zaposlitveni servis. SDP je stranka, ki obstaja zato, da bi imeli boljša mesta, občine in konec koncev tudi boljšo državo. Z razpustitvijo organizacije nihče ne bo avtomatsko prenehal biti član, to se lahko zgodi v roku 45 dni po revidiranju seznama članov. Ko bo preteklo 45 dni, bodo po opravljenih razgovorih nekateri prenehali biti člani," je takrat napovedal Grbin.

45 dni je zdaj minilo in predsednik SDP-ja je svojo napoved o tem, da ne bodo vsi obdržali članske izkaznice, uresničil. Vodstvo stranke je izglasovalo štiri kriterije: dva sta tehnična (da se s članom ne more vzpostaviti stika ali pa članarina ni bila plačana že več kot leto dni), dva pa politična (da niso hoteli aktivno sodelovati na lokalnih volitvah ali pa so SDP-ju povzročili škodo).

Prej 4000, zdaj le še 1700 zagrebških članov

Po reviziji članstva v Zagrebu se denimo ocenjuje, da jih je od prejšnjih 4000 članov ostalo okoli 1700.

Hrvaški mediji ob tem opozarjajo, da je SDP zdaj ostal tudi brez štirih poslancev v parlamentu in da ima v saborju le še 28 sedežev. Ob tem se sprašujejo, kakšna bo končna številka po revidiranju še preostalih članskih seznamov, pa tudi, kako se bo odzval v stranki še vedno vplivni Davor Bernardić, glede na to, da so brez članstva večinoma ostali prav njegovi tesni sodelavci.