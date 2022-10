SDS za sklic nujne seje odbora DZ in članstvo Ukrajine v Natu

Ukrajinska je za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu zaprosila po ruski priključitvi štirih ukrajinskih regij. Za članstvo potrebuje soglasje vseh 30 članic Nata, izmed katerih pa je le devet temu izrazilo jasno podporo. Med njimi ni Slovenije, ki je zaradi velikih varnostnih tveganj zadržana do vstopa Ukrajine v Nato. Tako zunanja ministrica Tanja Fajon. "Če bi se zveza Nato odločala o sprejemu Ukrajine v članstvo, je to lahko jasna napoved začetka vojne," je dejala.

V SDS s stališčem zunanjega ministrstva niso zadovoljni. Menijo, da je potreben "odločen odziv" vse ukrajinskih zaveznic, odnos vlade do vojne v Ukrajini pa označujejo za mlačen. "V javnosti člani aktualne vlade sicer izražajo stališče, da so solidarni do Ukrajine, njihova dejanja pa kažejo povsem drugačno sliko. Slovenija je ena redkih novih držav članic zveze NATO, ki ukrajinskega članstva v zvezi NATO ni javno in odločno podprla."

V stranki tudi menijo, da je Slovenija pri odzivih na referendume ostala v ozadju. "Javna podpora članstvu Ukrajine v zvezi NATO pa je izjemnega moralnega pomena za Ukrajino, zato v poslanski skupini Slovenske demokratske stranki menimo, da je Ukrajino potrebno odločno podpreti, s tem pokazati solidarnost z njo in ji pomagati, kolikor je mogoče."