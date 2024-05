Se bitka med Zahodom in Rusijo seli v vesolje?

"Naša odgovornost je, da smo pripravljeni zaščititi in braniti vesoljsko domeno ter zagotoviti stalno in neprekinjeno podporo združenim silam," je dodal Ryder. Satelit Cosmos 2576 naj bi bil izstreljen 16. maja z ruskega kozmodroma Pleseck, približno 800 kilometrov od Moskve. Ruska državna vesoljska agencija Roscosmos je potrdila izstrelitev, a so navedli, da je bila ta 17. maja in je bila "v interesu obrambnega ministrstva Ruske federacije". Uporabili naj bi nosilno raketo Sojuz-2.1b. In prav Cosmos 2576 je po poročanju vesoljskih analitikov trenutno v isti orbiti kot ameriški satelit USA 314.

"Rusija je v nizko zemeljsko orbito izstrelila satelit, za katerega ocenjujemo, da je verjetno protiobrambno vesoljsko orožje," je dejal tiskovni predstavnik Pentagona in tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva, general brigadir Pat Ryder . Satelit, ki naj bi ga izstrelila Rusija, naj bi se namreč nahajal v isti orbiti kot ameriški vladni satelit. Po besedah Ryderja bo Washington še bolj pozorno spremljal razmere in mora biti pripravljen zaščititi svoje interese.

Moskva in Washington, dva sicer globalna tekmeca, sta se v zadnjih tednih v ZN večkrat spopadla glede vprašanja vesoljskega orožja, obe strani pa obtožujejo, da si prizadevata za militarizacijo vesolja, piše BBC. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je večkrat že zatrdila, da si ZDA prizadevajo spremeniti vesolje v "areno za vojaški spopad". To mnenje pa si ne delita samo Rusija in ZDA, številni vojaški strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da bo vesolje v svetu, ki je vse bolj odvisen od tehnologije, verjetno naslednja fronta vojskovanja.

Februarja je Washington izrazil skrb glede protisatelitske zmogljivosti, ki jo je razvila Rusija, potem ko so ameriški mediji poročali, da so obveščevalne agencije opozorile na morebitno uporabo jedrskega orožja v vesolju. A je Rusija obtožbe zanikala kot zlonamerne in neutemeljene, ker naj ne bi posedovali takšnih sistemov.

Skrb Američanov glede morebitne vesoljske vojne je upravičena. Odkar je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je opozorila, da bi lahko ameriški sateliti, ki pomagajo ukrajinski vojski, postali legitimne tarče. Bela hiša je priznala, da Rusija razvija "zaskrbljujoče, novo vesoljsko orožje". Tudi poročilo, ki ga je lani objavil Center za strateške in mednarodne študije, je nakazovalo, da Rusija razvija vrsto protisatelitskih orožij (ASAT), vključno z raketo, ki je bila novembra 2021 uspešno preizkušena proti izginulemu sovjetskemu satelitu.

Enako kot ZDA za Rusijo, trdijo Rusi za ZDA

Rusi pa medtem trdijo, da si ZDA prizadeva namestiti orožje v vesolje. "Ponovno so dokazali, da njihove resnične prioritete na področju vesolja niso usmerjene v ohranjanje vesolja brez kakršnega koli orožja, ampak v to, da orožje postavijo v vesolje in ga spremenijo v areno za vojaške spopade," je pojasnila Zaharova.

Do trenja pa je prišlo nedavno tudi v Združenih narodih, kjer je Rusija predlagala resolucijo proti oboroževalni tekmi v vesolju, a ta ni dobila zadostne podpore. Ruski predlog je dobil le sedem glasov podpore, sedem držav je bilo proti, Švica pa se je vzdržala. Blokirani ameriško-japonski predlog je pred mesecem dobil 13 glasov podpore.