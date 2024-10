Se bliža konec kondomov?

Vedno manj ameriških najstnikov ima spolne odnose, tisti, ki se predajajo posteljnim užitkom, pa vse redkeje posežejo po kondomih, če sploh, so pokazali izsledki raziskave. Med razlogi so raznolike možnosti kontracepcije, manj strahu pred okužbo s HIV-om in pomanjkanje spolne vzgoje v šolah. Sodelujoči v raziskavi so pripovedovali tudi, da uporabo kondomov običajno spodbudijo ženske, medtem ko se moški zanašajo na tako imenovano jutranjo tabletko.