Se bliža konec sage za družino Madeleine McCann?

Kot je znano, je leta 2007 takrat triletna Madeleine McCann izginila iz počitniškega stanovanja v kompleksu Ocean Club v letovišču Praia da Luz. Nemški tožilci pa so prepričani, da jo je ugrabil in umoril 45-letni spolni prestopnik Christian Brueckner . Slednji je osumljen tudi drugih kaznivih dejanj v regiji Algarve, med drugim posilstva irske turistke leta 2004.

Nekdanji Bruecknerjev prijatelj, ki se je že srečal z nemško policijo, je potrdil, da bodo prihodnjo pomlad preiskovalci ponovno obiskali Algarve. Prijatelj, ki ni želel biti imenovan, je dejal: "Opozorili so me, da bodo prišli in da želijo ponovno govoriti z mano. Kot so dejali, je namen potovanja govoriti z ljudmi in potrditi to, kar so povedali v svojih prvih izjavah. Imam vtis, da delajo zaključke. Zdi se, kot da se preiskava bliža koncu. Upam, da to pomeni, da bo Christian obtožen."

Tožilec Hans Christian Wolters je oktobra dejal, da verjame, da bo "sklep dosežen prihodnje leto". Kot je povedal, so zaradi dokazov "100-odstotno prepričani", da je Maddie ubil Brueckner. Preiskava 45-letnika je bila od objave njegove domnevne vpletenosti sicer zavita v skrivnost. Zdaj pa tožilci menijo, da imajo dovolj dokazov, da ga lahko obtožijo, med drugim imajo tudi "priznanje", ki ga je dal prijatelju, in analizo telefona, ki kaže, da je bil v bližini Ocean Cluba, ko je Madeleine izginila. A ker je Brueckner za zapahi zaradi ločenih kaznivih dejanj, so se odločili, da bodo kljub dokazom s preiskavo nadaljevali.

Ko je Madeleine maja 2007 izginila, je Brueckner živel v avtodomu blizu Praia da Luz. Policija je nanj postala pozorna leta 2017, toda javnost je s tem seznanila šele junija 2020. Nemec sicer zanika, da je vpleten v Madeleinino izginotje, in ni hotel govoriti ne s policijo ne s tožilstvom.