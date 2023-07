Se bo ameriški novinar, priprt v Moskvi, lahko kmalu vrnil domov?

Rusija naj bi imela stike z ZDA v primeru zaprtega ameriškega novinarja Gershkovicha, kar kaže na to, da bi lahko obstajala možnost izmenjave zapornikov. Do tega je prišlo le dan po tem, ko je ameriška veleposlanica dobila dostop do zaprtega novinarja.

Evan Gershkovich je bil aretiran 29. marca zaradi obtožb vohunjenja. Konec marca so ga pridržali v uralskem mestu Jekaterinburg, ko je od tam poročal. Ruska varnostna služba FSB trdi, da v Jekaterinburgu še zdaleč ni bil le zaradi poročanja, temveč naj bi zbiral državne skrivnosti o ruskem vojaškem industrijskem kompleksu. Gershkovich in časopis Wall Street Journal sta obtožbe zanikala. icon-expand Evan Gerškovič FOTO: AP ZDA pa ima v priporu Vladimirja Dunajeva zaradi obtožb kibernetskega kriminala. Ruski državljan Dunajev je bil leta 2021 iz Južne Koreje izročen ZDA, kjer je bil obtožen zaradi domnevne vloge v kibernetski kriminalni organizaciji. Izjasnil se je za nedolžnega številnih obtožb o zaroti, prevarah z elektronskimi sporočili in krajami identitete. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ne bodo govorili o stikih z ZDA glede te zadeve, in da jih bodo izvajali v popolni tišini. Peskov je še dejal, da je treba zakonsko pravico do konzularnih obiskov "zagotoviti na obeh straneh". Rusija je od prvega srečanja veleposlanice z novinarjem aprila dalje prošnje ZDA za več obiskov z Gershkovichem zavračala. To je bila točka spora med državama, saj so ZDA obtoževale Rusijo, da z onemogočanjem diplomatskega dostopa pridržanim Američanom ne spoštuje mednarodnega prava, poroča BBC. Do ponedeljkovega srečanja je državni sekretar Antony Blinken "praktično vsak dan" pritiskal na Rusijo, naj dovoli konzularni dostop, njegov trud pa se je očitno obrestoval. "Veleposlanica Tracy poroča, da je Gershkovich dobrega zdravja in kljub okoliščinam ostaja močan," je po ponedeljkovem obisku dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva. PREBERI ŠE Ameriškemu novinarju v Moskvi podaljšali pripor zaradi vohunjenja 31-letni novinar je zaprt v moskovskem zaporu Lefortovo, nekdanjem zaporu KGB. Rusija je navedla, da je bila njihova odločitev povezana s tem, da so ZDA zavrnile vizume skupini ruskih novinarjev, ki naj bi poročali o obisku zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Varnostnem svetu ZN v New Yorku. To zavrnitev je Moskva označila za "sabotažo", Lavrov pa je dejal, da Rusija te odločitve ne bo niti odpustila niti pozabila. Poleg Gershkovicha se ZDA zavzemajo tudi za izpustitev Paula Whelana, nekdanjega ameriškega marinca, ki je v zaporu že več kot štiri leta. Whelan je priprt v zaporu v Mordoviji, območju daleč jugovzhodno od Moskve, ki slovi po izjemno težkih razmerah. "Oba moška si zaslužita, da se zdaj vrneta domov k svojim družinam," je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo. Blinken je dodal, da ZDA preučujejo možnosti za vrnitev "številnih drugih Američanov, ki so pridržani na različnih koncih sveta".