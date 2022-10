Se bo Bolsonaro obdržal na oblasti? Javnomenjske ankete kažejo, da ne

67-letni nekdanji vojaški častnik in skrajni desničar Jair Bolsonaro se poteguje za ponovno izvolitev na položaj predsednika. Opira se predvsem na konservativne in tradicionalne vrednote, kot so Bog, domovina in družina. Njegov mandat je od januarja 2019 zaznamovalo več kriz, vključno z odzivom na pandemijo covida-19, zaradi katerega je bil deležen številnih kritik.

Glavni nasprotnik Bolsonara je 76-letni Lula da Silva, nekdanji sindikalist, ki je bil predsednik Brazilije med letoma 2003 in 2010 in položaj zapustil kot eden najbolj priljubljenih voditeljev v zgodovini države.