Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bosta dopoldne v Bruslju sprejela britanskega premierja Andyja Burnhama. Gre za šele drugo tovrstno srečanje med stranema po brexitu. Prvi vrh se je odvil maja lani v Londonu, ko je Veliko Britanijo vodil takratni premier Keir Starmer, ki si je za cilj zadal ponovni zagon v odnosih med stranema.

Kaj vse je na mizi? FOTO: Shutterstock

Odtlej so potekala pogajanja o več sporazumih, ki bi olajšali sodelovanje po brexitu in naj bi jih razgrnili danes. Eden od njih bi omilil nadzor in birokratske ovire, s katerimi so bili po izstopu države iz enotnega trga EU soočeni britanski izvozniki prehranskih in kmetijskih proizvodov. Druga dva pa zadevata medsebojno povezavo sistemov trgovanja z emisijami ter shemo o mobilnosti mladih.

Največji obeti prav na področju mobilnosti mladih

Največji preboj se obeta na področju mobilnosti mladih, poroča BBC. Strani naj bi namreč danes sklenili dogovor, ki bi do 100.000 mladim iz EU na leto omogočil potovanje, delo in študij v Združenem kraljestvu, enako pa naj bi veljalo tudi za mlade Britance v EU. Leta 2024 je EU predlagala, da bi se osebam med 18. in 30. letom starosti omogočilo delo ali študij v EU oziroma Združenem kraljestvu za obdobje do štirih let.

Laburistična stranka, ki je bila takrat v opoziciji, je predlog zavrnila z utemeljitvijo, da bi to pomenilo ponovno uvedbo svobode gibanja, po prevzemu oblasti pa je prišlo do preobrata. Nakazali so namreč, da bi bila lahko pripravljena razmisliti o bolj omejenem programu, ki bi vključeval časovno omejitev, zgornjo mejo števila oseb, ki lahko vstopijo v Združeno kraljestvo, ter prepoved prejemanja socialnih prejemkov za udeležence. Prav zahteva po omejitvi števila "potujočih" pa se je pred vrhom izkazala za eno od ključnih spornih točk pogajanj. Še ena takšna je bila zahteva EU, da bi njihovi študenti na britanskih univerzah plačevali enake šolnine kot domači študenti. Iz urada britanskega premierja podrobnosti za britanski medij niso komentirali, je pa Burnham potrdil pogovore ter dejal, da se trudijo doseči "najboljši možni dogovor za Britanijo", zato da lahko od slednjega tudi vedno odstopijo. "Vendar pa imamo z njim možnost nižjih cen hrane, nižjih stroškov za podjetja, zmanjšanje birokracije in potencialno večje sodelovanje na področju migracij," je ob tem poudaril ugodnosti, ki bi jih lahko s sklenitvijo dogovora dobilo Združeno kraljestvo. Že pred tem pa je sicer britanski premier dejal tudi, da bi se lahko obe strani bolj povezali tudi na področju kazenskega pregona, predvsem na področju izmenjave podatkov in kazenskih evidenc tujih državljanov.

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