Se bo gledanje Facebook objav spremenilo? Bomo spet videli več objav prijateljev, pred volitvami objave različnih, ne le sorodnih političnih strani? Družba Meta, ki stoji za Instagramom in Facebookom, je namreč prejela oster opomin nizozemskega pravosodja. Sodišče je pritrdilo organizaciji za državljanske pravice, ki je Meto obtožila, da preveč nadzoruje, kaj lahko vidite na svoji časovnici. Sodišče od ameriškega tehnološkega podjetja zato zahteva prilagoditev aplikacij. Meta se s seveda s tem ne strinja.