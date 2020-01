Se bo koaliciji uspelo uskladiti glede zakona za ukinitev dopolnilnega zavarovanja?

Koalicija se usklajuje o predlogu in dopolnilih k zakonu za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a dogovora še ni. SMC glasov še ne zagotavlja, SD pa za tretjo obravnavo ponovno napoveduje dopolnilo za določitev solidarnostne lestvice plačevanja zdravstvenega prispevka. Pričakuje podporo koalicije in s tem pogojuje podporo zakonu.

Koalicija se danes usklajuje o vložitvi dopolnil k predlogu zakona, o katerem bo DZ prihodnji teden opravil tretjo obravnavo. LMŠ je po navedbah koalicijskih partneric pripravila predlog dopolnil, ki jih javnosti za zdaj še ni razkrila. A pod njimi gotovo ne bodo podpisane vse koalicijske partnerice, vsaj ne SD in SMC. V LMŠ namreč podpirajo predloge dopolnil Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), med drugim tudi za zvišanje obveznega pavšalnega prispevka na 31,1 evra, zato je v tej smeri pričakovati dopolnilo. Neuradno je govora o znesku 32 evrov. Stališče ministrstva za zdravje ni znano, prav tako je negotova podpora koalicije. Odločno je danes nastopila SD, ki pričakuje podporo svojemu predlogu dopolnila za uvedbo solidarnostne in progresivne lestvice. "Socialni demokrati smo izjemno razočarani, da pri tako pomembnem zakonu, kot je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je ključni zakon, ki odpravlja dopolnilo zdravstveno zavarovanje, prihaja do toliko nejasnosti," je v izjavi novinarjem povedala poslanka SD Bojana Muršič. Spomnila je, da je SD že v dosedanjem parlamentarnem postopku poskušala z dopolnilom določiti solidarnostno lestvico plačevanja prispevka, a niso bili uspešni. Zato bodo poskušali ponovno to doseči v tretji obravnavi. Le tako bodo po besedah Muršičeve prišli do tega, k čemur jih zavezuje koalicijska pogodba, in sicer, da bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjeno, plačevanje prispevka pa solidarno ter progresivno. "V SD ne pristajamo na zmanjševanje obsega storitev, zato je treba zagotoviti dovolj sredstev, da bomo obseg košarice pravic, ki jo imamo danes, zagotavljali tudi v prihodnje," je še dejala Muršičeva. Po njenih besedah je tudi žalostno, da ne razpolagajo z izračuni, koliko denarja je potrebnega za zdravstveno zavarovanje, saj analiz, kot kaže, na ministrstvu za zdravje ni. Vodja poslancev SMCIgor Zorčič je povedal, da so dopolnila, ki jih pripravlja LMŠ, preučili in se odločili, da jih ne bodo sopodpisali. Iz tega sicer še ni mogoče sklepati končne podpore ali nepodpore dopolnilom in zakonu. "Dejstvo pa je, da dopolnila govorijo o tem, da se obveznosti ZZZS do izvajalcev, ki so zapadle do konca leta, poravnajo iz proračuna. To pa po naših informacijah za zdaj ni usklajeno z ministrstvom za finance," je pojasnil Zorčič. V končni fazi po njegovih navedbah to tudi pomeni, da niso več pri ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, ampak pri prenosu.

Prihodnji teden bo v DZ na sporedu tretja obravnava zakona. FOTO: POP TV

Po njegovih besedah v SMC vseskozi zatrjujejo, da odgovornost za to zakonodajo nosi ministrstvo za zdravje. V SMC so večkrat poudarili, da bodo predlog podprli, če ga bo podprl minister. "A več kot očitno je, da med ministri ni soglasja glede udeležbe proračuna pri reševanju te situacije in da zadeva stoji na trhlih temeljih,"ugotavlja. Glede na to, kako se vse skupaj odvija, po njegovem mnenju ni rečeno, da se ne bodo dopolnila še dvakrat spremenila v roku ene ure. "Na koncu bomo videli, kakšna so. Zagotovo pa bomo pred glasovanjem o dopolnilih in o zakonu zahtevali pojasnila vseh odgovornih za izvajanje te zakonodaje," je pojasnil Zorčič. Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper pa je dejala, da usklajevanja še potekajo. Za SAB je pomembno, da ukinitev dopolnilnega zavarovanja poteka tako, da ne ogrozijo zdravstvenega sistema in niti proračuna. Po njenih besedah sta oba resorja v domeni LMŠ, SAB pa bo podprla predlog, ki ga bo dala LMŠ. Torej najverjetneje tudi za morebitno zvišanje prispevka na 32 evrov. Levica pripravljena podpreti novelo, če bo vključevala dopolnitve V Levici nameravajo podpreti novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero bi ukinili dopolnilno zavarovanje, če bodo v noveli določila, da se zavarovanje prenese na ZZZS, da noben od plačnikov ne bo na slabšem, da se košarica pravic ne bo skrčila in da bo državni proračun kril morebitni manko v zdravstveni blagajni.

Luka Mesec pričakuje, da bo koalicija novelo dopolnila. FOTO: Bobo