Se bo porušil mitološki rojstni kraj kralja Arturja?

Woodside je dodal: "Dvigovanje morske gladine in pogostejša neurja predstavljajo resnično tveganje za prihodnost številnih naših območij."

"Podnebne spremembe pospešujejo težave, s katerimi se sooča naša obalna dediščina, in povzročajo velike izzive za organizacije, kot je Angleška dediščina, ki si prizadevajo za njeno zaščito."

Rob Woodside , direktor zapuščin pri organizaciji Angleške dediščine, je dejal: "Erozija ob angleški obali ni nič novega, po nekaterih scenarijih pa bi se lahko gladina morja do konca stoletja zvišala do enega metra." Ob tem je izpostavil, da se je v prejšnjem stoletju gladina morja ob južni obali Anglije dvignila za 14 centimetrov.

Zavod za kulturno dediščino je stopnjo izgube zemlje v zadnjih nekaj letih označil za zaskrbljujočo in opozoril, da se gladina morja dviga najhitreje v skoraj treh tisočletjih.

Za popravilo škode je potrebnih 40.000 funtov oz. 45.758 evrov

Kraj Tintagel je bil naseljen že v poznem rimskem obdobju, vendar je šele v 12. stoletju kronist Geoffrey iz Monmotha trdil, da je bil tu spočet kralj Artur.

Njegov mitološki opis zgodovine britanskih kraljev, Historia Regum Britanniae, je utrdil mesto Tintagel v nacionalni domišljiji.

Domneva se, da je ta na novo pridobljena slava spodbudila Richarda, grofa Cornwalskega, da je v tridesetih letih 12. stoletja začel graditi tamkajšnji grad.

Organizacija Angleška dediščina pravi, da se je kraj že od nekdaj boril z erozijo, saj so se deli gradu že v 14. stoletju rušili v morje.

Vendar pa so navedli, da so se pred kratkim, neposredno pred centrom za obiskovalce, zrušili deli klifa, kar je vplivalo na razgledno območje in obalno pot.

Organizacija upa, da bodo zbrali 40.000 funtov oz. 45.758 evrov za popravilo škode ob zrušitvi klifa in posledic zaradi neurja lansko zimo.