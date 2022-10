Se bo sojenje le začelo? Preoblečena v klovna ubila ženo svojega delodajalca

Leta 1990 je v Wellingtonu prišlo do razvpitega zločina, v katerem se je Sheila Keen Warren preoblekla v kostum klovna in ustrelila ženo svojega delodajalca v obraz. Pet let nazaj so žensko aretirali, vendar so sojenja nenehno prelagali zaradi pomanjkanja dokazov in prič. Zadeva se obravnava že tako dolgo, da so se v tem času zamenjali tudi sodniki, zagovorniki in tožilci.

Sojenje naj bi se uradno začelo 21. oktobra, vendar so ga zopet preložili, ker so obrambni odvetniki našli datoteke, ki dokazujejo, da je v času umora v Wellingtonu bilo mogoče opaziti mnogo ljudi, oblečenih v klovne, kako hodijo okoli in bi lahko morilec bil kdor koli od njih. Datoteka vsebuje "verodostojne sledi" štiridesetih ljudi z imeni, naslovi in telefonskimi številkami.