Se bodo afganistanska dekleta vrnila v srednje šole?

Talibani so v petek afganistansko ministrstvo, pristojno za ženske, nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh, ki je bilo med talibansko prvo vladavino pristojno za nadzor nad spoštovanjem verskih pravil. Tedaj so uslužbenci med drugim bičali ženske, ki so same hodile naokrog.

V izjavi, ki so jo objavili tik pred ponovnim odprtjem srednjih šol, pa so le fantom in moškim naročili, naj se vrnejo v učilnice. Deklet in učiteljic niso omenjali.

Srednje šole v Afganistanu obiskujejo učenci, stari od 13 do 18 let. Dekleta in fantje šolo obiskujejo ločeno. "Tako zelo sem zaskrbljena za svojo prihodnost," je dejala afganistanska deklica za BBC. "Vse je zelo temačno. Vsak dan se zbudim in se vprašam, zakaj sem sploh še živa. Naj ostanem doma in čakam, da nekdo potrka na vrata in me prosi, naj se poročim z njim. Ali to pomeni biti ženska," se sprašuje deklica.

Nekdanja tiskovna predstavnica afganistanskega ministrstva za izobraževanje Noroya Niyhat je za BBC dejala, da gre le še za nov korak nazaj in postopno vračanje v temačno obdobje talibanske vladavine v 90. letih prejšnjega stoletja. "To so že počeli v 90. letih. Na koncu smo dobili generacijo nepismenih in neizobraženih žensk," je komentirala.

V začetku tedna so talibani napovedali, da bo ženskam dovoljeno študirati na univerzah, vendar v ločenih predavalnicah. Univerze sicer nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi zagotovile ločene predavalnice, zato ni jasno, ali bo študij ženskam sploh omogočen.

Čeprav so talibani ob prihodu na oblast obljubili, da bo njihovo vladanje tokrat bolj zmerno, ženskam še vedno ne dovolijo, da bi se vrnile na delovna mesta.