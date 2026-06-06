Se bodo astronavti morali evakuirati?

Ukrep je v petek zadeval štiri člane misije Crew-12, med katerimi sta dva ameriška astronavta, francoski astronavt in ruski kozmonavt. Tiskovna predstavnica Nase Bethany Stevens je na družbenem omrežju X pojasnila, da je prehodni del modula Zvezda, ki je del ruskega segmenta ISS, že dlje časa obremenjen z razpokami in uhajanjem zraka, poroča AlJazeera.

Nasa razmere spremlja že več let, ruska vesoljska agencija Roscosmos pa je v preteklosti izvedla več ukrepov za omejevanje težave.

Iz previdnosti je Nasa štirim članom posadke Crew-12 in astronavtu Chrisu Williamsu odredila tako imenovani "varnostni položaj", kar pomeni, da so se med popravilom zatekli v kapsulo Dragon podjetja SpaceX, ki je zasidrana na postaji in služi kot reševalno plovilo v primeru nujne evakuacije.