Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Se bodo astronavti morali evakuirati?

Houston, 06. 06. 2026 08.10 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Mednarodna vesoljska postaja

Nasa je zaradi poslabšanja težav s puščanjem zraka na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) za kratek čas odredila pripravljenost na morebitno evakuacijo dela posadke. Medtem ruski inženirji izvajajo popravila v ruskem segmentu postaje.

Ukrep je v petek zadeval štiri člane misije Crew-12, med katerimi sta dva ameriška astronavta, francoski astronavt in ruski kozmonavt. Tiskovna predstavnica Nase Bethany Stevens je na družbenem omrežju X pojasnila, da je prehodni del modula Zvezda, ki je del ruskega segmenta ISS, že dlje časa obremenjen z razpokami in uhajanjem zraka, poroča AlJazeera.

Maketa ISS
Maketa ISS
FOTO: AP

 

Nasa razmere spremlja že več let, ruska vesoljska agencija Roscosmos pa je v preteklosti izvedla več ukrepov za omejevanje težave.

Iz previdnosti je Nasa štirim članom posadke Crew-12 in astronavtu Chrisu Williamsu odredila tako imenovani "varnostni položaj", kar pomeni, da so se med popravilom zatekli v kapsulo Dragon podjetja SpaceX, ki je zasidrana na postaji in služi kot reševalno plovilo v primeru nujne evakuacije.

Preberi še Na Mednarodni vesoljski postaji razpoke, izvedba popravil prekinjena

Kasneje je Stevens sporočila, da so bila popravila začasno prekinjena. "Glede na razvoj dogodkov je NASA članom posadke v kapsuli Dragon naročila, naj zaključijo varnostne postopke in se vrnejo k običajnim dejavnostim na Mednarodni vesoljski postaji," je dodala. 

Čeprav neposredne nevarnosti za posadko ni bilo, dogodek znova opozarja na dolgoletne tehnične težave ruskega segmenta ISS, ki jih vesoljske agencije pozorno spremljajo.

Sodnik ustavil Trumpove ukrepe na področju zakonitih migracij

Šest dni boja za življenje: Mislil sem, da bom umrl tam zgoraj

24ur.com Na Mednarodni vesoljski postaji razpoke, izvedba popravil prekinjena
24ur.com Ruska in ameriški astronavt obtičali na ISS: Na Zemljo s polletno zamudo
24ur.com Je podaljšana misija terjala svoj davek? Astronavtka na vesoljski postaji vidno shujšala
24ur.com Prva zdravstvena evakuacija iz vesolja: astronavt ima težave
24ur.com Astronavtka s slovenskimi koreninami se vrača – prihaja nadomestna ekipa
24ur.com Vodja IAEA opozarja na vse bolj nevarne razmere na območju nuklearke Zaporožje
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
06. 06. 2026 10.03
Nič še ni bilo poslano v vesolje kajne,ker to ni mogoče baje phahaha?.Lp
Odgovori
0 0
brusilec
06. 06. 2026 09.31
škoda vsega tega denarja, da bodo to sedaj zapustili in spustili v orbito.. noro.. čudi me, da ne uspejo locirati spuščanja, bi rekel da bi lahko s spreji na hitro uspeli najti točke kjer pušča.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
06. 06. 2026 09.19
Aliens...
Odgovori
0 0
asdfghjklč
06. 06. 2026 09.13
Ruska senca vesoljskega programa... Nič ne znajo več popraviti in izdelati... Razen orehe.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
moskisvet
Portal
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
dominvrt
Portal
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
okusno
Portal
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744