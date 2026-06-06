Se bodo astronavti morali evakuirati?

Ukrep je v petek zadeval štiri člane misije Crew-12, med katerimi sta dva ameriška astronavta, francoski astronavt in ruski kozmonavt. Tiskovna predstavnica Nase Bethany Stevens je na družbenem omrežju X pojasnila, da je prehodni del modula Zvezda, ki je del ruskega segmenta ISS, že dlje časa obremenjen z razpokami in uhajanjem zraka, poroča AlJazeera.
Nasa razmere spremlja že več let, ruska vesoljska agencija Roscosmos pa je v preteklosti izvedla več ukrepov za omejevanje težave.
Iz previdnosti je Nasa štirim članom posadke Crew-12 in astronavtu Chrisu Williamsu odredila tako imenovani "varnostni položaj", kar pomeni, da so se med popravilom zatekli v kapsulo Dragon podjetja SpaceX, ki je zasidrana na postaji in služi kot reševalno plovilo v primeru nujne evakuacije.
Kasneje je Stevens sporočila, da so bila popravila začasno prekinjena. "Glede na razvoj dogodkov je NASA članom posadke v kapsuli Dragon naročila, naj zaključijo varnostne postopke in se vrnejo k običajnim dejavnostim na Mednarodni vesoljski postaji," je dodala.
Čeprav neposredne nevarnosti za posadko ni bilo, dogodek znova opozarja na dolgoletne tehnične težave ruskega segmenta ISS, ki jih vesoljske agencije pozorno spremljajo.
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