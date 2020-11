Bodo smučišča ostala zaprta na ravni celotne EU? K temu poziva tudi Merklova

Kot je še spomnila nemška kanclerka, so bila nekatera žarišča v spomladanskem valu epidemije covida-19 povezana prav z zimskim turizmom, denimo smučišče v avstrijski vasi Ischgl. Turisti so virus od tam 'raznesli' v kar 45 različnih držav, Avstrija pa se zato sooča z več tožbami . Podobno je že v ponedeljek razmišljal tudi Conte. "Če zapremo samo svoja smučišča, je velika verjetnost, da se bodo Italijani odpravili čez mejo in nato okužbo prinesli s seboj domov," je pojasnil za italijansko televizijo La7 .

Po tem, ko je že v ponedeljek k prepovedi odprtja smučarske sezone na ravni celotne Evropske unije pozval italijanski premier Giuseppe Conte , je zdaj to storila še nemška kanclerka Angela Merkel . "Bom iskrena – to ne bo lahko, vendar bomo poskusili," je dejala. Po njenih besedah bi morale države članice EU tak dogovor skleniti vsaj do začetka januarja.

Merklova je sicer pobudo k začasnemu odlogu začetka smučarske sezone predstavila po tem, ko je napovedala dodatno zaostrovanje ukrepov v Nemčiji. Tako bodo restavracije, lokali, kulturne ustanove in tudi prostori za prosti čas tam še naprej zaprti, in to vsaj do 20. decembra. "A glede na zelo visoko stopnjo okuženosti bodo omejevalni ukrepi morali veljati še do začetka januarja, razen če ne bo nepričakovanega zmanjšanja," je hkrati poudarila.

Pojasnila je, da bodo še dodatno omejili stike med ljudmi, da bi tako omejili širjenje virusa. Zasebna druženja bodo omejili na največ pet oseb iz lastnega in še enega gospodinjstva. Čez božično-novoletne praznike, od 23. decembra do najdlje 1. januarja, pa bo dovoljeno druženje največ desetih oseb. V to število sicer ne bodo šteli otrok, mlajših od 14 let.