Se bodo zaradi težav v Sueškem prekopu cene nafte v Evropi povišale?

Hutiji so 19. novembra zavzeli z Izraelom povezano tovorno ladjo Galaxy Leader, od takrat pa je ladja postala turistična atrakcija za Jemence. Po prvem napadu pa je to postala kar stalna praksa, Hutiji so napadli številna plovila, ki so plula skozi ožino Bab al-Mandeb, ozek prehod, ki vodi v Rdeče morje in naprej v Sueški prekop. Vsaj 12 ladjarskih družb je zaradi napadov prekinilo tranzit skozi Rdeče morje, med njimi so tudi nekatere izmed največjih, kot so italijansko-švicarski velikan Mediterranean Shipping Company, francoska CMA CHM in danska AP Moller-Maersk.

Rdeče morje in Sueški prekop pa predstavljata 30 odstotkov svetovnega prometa kontejnerskih ladij. "Položaj Hutijev na severu Jemna je ladje postavil na kritično geopolitično točko," je za Al Jazeero dejala Sanam Vakil, namestnica vodje programa za Bližnji vzhod in severno Afriko pri Chatham House, mednarodnemu thinktanku.