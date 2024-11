(Še) brez Putinove čestitke, Kremelj bi Trumpa sodil po dejanjih

Leta 2013, ko je bil Trump še poslovnež, se je na Twitterju spraševal, če se bo Putin udeležil njegovega licenčnega lepotnega tekmovanja Miss Universe v Moskvi in če bosta postala najboljša prijatelja. Putin se sicer ni prikazal, v naslednjih letih pa je Trump še večkrat hvalil njegovo strateško pronicljivost in zagovarjal njegove poteze, ki so jezile preostali svet.

Leta 2016 prišlo do afere, ko so ameriški obveščevalci trdili, da se je Rusija vmešala v volitve, na katerih je zmagal Trump. Ta je pozneje dejal, da je to pravzaprav storila Ukrajina, da bi podtaknila Rusiji. Eden izmed višjih vladnih uradnikov je nato za Washington Post razkril, kaj jim je Trump navedel kot vir za te svoje trditve: "Putin mi je povedal."

Nazadnje je namreč Trump vendarle uspel vzpostaviti tako želeni odnos s svetovnim voditeljem, ki ga je tako občudoval. Leta 2018 sta se prvič osebno srečala kot predsednika, vrh, ki so ga številni označili za zgodovinskega, pa je potekal v času, ko so bili odnosi med Moskvo in Washingtonom na najnižji ravni v zadnjih desetletjih. To je nekaj ur pred srečanjem izpostavil tudi Trump, okrivil pa kar Ameriko: "Naši odnosi z Rusijo nikoli niso bili slabši po zaslugi več let ameriške neumnosti in zdaj zaradi prirejenega lova na čarovnice," je zapisal Trump na Twitterju, pri čemer je mislil na posebno ameriško preiskavo o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve. Njuni pogovori za zaprtimi vrati so nato trajali kar dve uri, Trump pa jih je označil kot dober začetek.

Nazadnje mu je dušo in ego pobožal tudi Putin sam, ko mu je izrekel javno priznanje. Dejal je, da je že takrat upal, da bo Trump zaradi svoje želje po normalizaciji odnosov z Rusijo na volitvah premagal Hillary Clinton, njegovega naslednika Joeja Bidna pa je označil kot kariernega politika, ki je popolno nasprotje Trumpa, izjemnega in talentiranega posameznika.