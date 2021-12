Se britanskemu premierju zaradi vrtne 'čajanke' maje politični stolček?

Fotografija delovnega sestanka s steklenicami vina in sirom je po poročanju tujih medijev nastala po tiskovni konferenci med prvim zapiranjem maja 2020. V tistem času so veljale stroge covidne omejitve; na javnih mestih so bila prepovedana tudi zbiranja več kot dveh oseb. A ker se zdi, da slika prikazuje zasebni vrt, ta omejitev ne velja. Kasneje so bila sicer druženja prepovedana tudi na zasebnih vrtovih.

Kljub temu pa so v času nastanka fotografije veljale omejitve, ki so ljudem iz različnih gospodinjstev narekovala vzdrževanje socialne distance dveh metrov. Pravilo, ki se ga osebe na fotografiji očitno ne držijo. Prav na ta dan je britanski sekretar na ministrstvu za zdravje Matt Hancock poudaril pomen vzdrževanja medsebojne razdalje.

Hanockov predstavnik za stike z javnostjo sicer zagotavlja, da je sekretar druženje zapustil takoj po pogovoru z premierjem Borisom Johnsonom na letnem vrtu.