(Še en) avtobus s turisti zgrmel v globino

Posnetek, ki ga je objavila tiskovna agencija AP, prikazuje avtobus, ki pod 45-stopinjskim kotom leži na bregu, njegov sprednji del pa je popolnoma razbit. Več ljudi ga skuša z rokami zadržati na mestu, da se ne bi premaknil, medtem ko se trudijo pomagati ranjenim.

Na avtobusu je bilo 32 potnikov, poleg dveh lokalnih vodičev so bili na njem turisti iz Italije, Mehike, Kitajske, Gvatemale, Argentine in Brazilije. Več je bilo poškodovanih, oblasti so sprva poročale o devetih ranjenih, vendar očividci pravijo, da jih je bilo precej več, najmanj 20.

Vse poškodovane so prepeljali na zdravljenje v bližnje mesto Cusco. Na avtobusu je bila tudi mehiška novinarka Lourdes Mendoza, ki je objavila, da so bili trije mehiški državljani hudo ranjeni. Med njimi je bila tudi žena potnika Jorgeja Polanca, ki je iz bolnišnice sporočil, da so vsi utrpeli zlome nog in kolkov. "Ne znajo jih oskrbeti," je opozoril, piše Mexico News Daily. Omenjena novinarka je dodala tudi, da želijo poškodovane z vlakom prepeljati v verjetno bolje opremljeno bolnišnico, vendar šepa tudi ta organizacija.

Italijanska agencija ANSA poroča tudi o šestih hudo poškodovanih Italijanih, minister Antonio Tajani pa je ob tem zagotovil, da nihče ni v življenjski nevarnosti.

Avtobusne nesreče so v Peruju pogoste

Kot piše Peru 21, je nesreči botrovala gosta megla.