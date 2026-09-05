Še en čudež: iz tunela po več kot desetih dneh rešili tretjega delavca

"Kitajski državljan je bil pravkar izvlečen iz predora," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik nepalske vojske Raja Ram Basnet. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ni navedel.

V petek so reševalci iz istega kompleksa hidroelektrarne rešili dva nepalska delavca, ki sta bila pod zemljo ujeta deset dni. Šlo je za prva preživela, ki so ju rešili iz zasute mreže predorov po katastrofi. Oblasti pričakujejo, da je v predorih ujetih še več delavcev.

Eden od v petek rešenih delavcev je v kritičnem stanju in se zdravi na oddelku intenzivne nege v vojaški bolnišnici v Katmanduju. Zaradi podhladitve in hude izčrpanosti ima resne zdravstvene težave. Drugi delavec je v stabilnem stanju. Povedal je, da je med ujetostjo v predoru z vpitjem lahko komuniciral z več ljudmi, ki so bili ujeti v bližini, navaja španska tiskovna agencija EFE.