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Še en čudež: iz tunela po več kot desetih dneh rešili tretjega delavca

Katmandu , 05. 09. 2026 13.02 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Reševanje v Nepalu

Reševalci v Nepalu so iz predora na severu države rešili še tretjega delavca, ki je bil v njem ujet od katastrofalnih poplav prejšnji teden. Iz nepalske vojske so sporočili, da gre za kitajskega delavca. Število smrtnih žrtev poplav in plazov je medtem naraslo na 1344, pogrešajo pa še 4886 ljudi.

"Kitajski državljan je bil pravkar izvlečen iz predora," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik nepalske vojske Raja Ram Basnet. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ni navedel.

V petek so reševalci iz istega kompleksa hidroelektrarne rešili dva nepalska delavca, ki sta bila pod zemljo ujeta deset dni. Šlo je za prva preživela, ki so ju rešili iz zasute mreže predorov po katastrofi. Oblasti pričakujejo, da je v predorih ujetih še več delavcev.

Eden od v petek rešenih delavcev je v kritičnem stanju in se zdravi na oddelku intenzivne nege v vojaški bolnišnici v Katmanduju. Zaradi podhladitve in hude izčrpanosti ima resne zdravstvene težave. Drugi delavec je v stabilnem stanju. Povedal je, da je med ujetostjo v predoru z vpitjem lahko komuniciral z več ljudmi, ki so bili ujeti v bližini, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Medtem se nadaljuje zahtevna identifikacija žrtev. Od 1344 najdenih trupel jih je bilo doslej identificiranih le 74, med njimi 85 mladoletnikov. Po podatkih nepalskih oblasti je med pogrešanimi tudi najmanj 606 tujih državljanov.

Na posledice katastrofe opozarjajo tudi humanitarne organizacije. Slovenska karitas je doslej zbrala več kot 10.000 evrov pomoči za prizadete in nadaljuje akcijo zbiranja sredstev prek transakcijskega računa ali sporočil SMS KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je Slovenski karitas za nujno pomoč Nepalu namenilo 100.000 evrov, so sporočili iz Slovenske karitas.

Z zbranimi sredstvi bodo prek Caritasa Nepal v prvi fazi pomagali 4.000 najbolj prizadetim gospodinjstvom. Zagotovili naj bi jim hrano, nujne pakete za zasilna bivališča, kot so ponjave, odeje in spalne podloge, higienske pripomočke, solarna svetila, zdravstvenim postajam pa nujna zdravila.

Po dosedanjih ugotovitvah naj bi bile katastrofalne poplave in zemeljski plazovi povezani s podorom ledenika oziroma vdorom ledeniškega jezera. Nesreča je povzročila obsežno škodo na infrastrukturi in številne ljudi pustila brez strehe nad glavo.

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