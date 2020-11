Še en poraz za Trumpa: zavrnjena tudi tožba v Pensilvaniji

Kot je po poročanju britanskega portala BBC pojasnil pensilvanski sodnik Matthew Brann, je bila tožba, ki jo je vložila Trumpova kampanja, neutemeljena. Odločitev sodišča pa tej zvezni državi omogoča, da že v naslednjem tednu potrdi zmago Trumpovega protikandidata Joeja Bidna (zbral je 80.000 glasov več).

To je torej še en udarec za bivšega ameriškega predsednika, ki se sicer na vse pretege trudi prepričati ljudi, da so bile volitve, ki so potekale 3. novembra, goljufija. A za to do zdaj ni predložil še nobenih verodostojnih dokazov.

Za zdaj tako kaže, da je Biden na predsedniških volitvah premagal Trumpa s 306 elektorskimi glasovi proti 232. Kot je znano, je za zmago treba zbrati 270 elektorskih glasov. Trumpova kampanja je izgubila že vrsto tožb, s katerimi je želela izpodbijati te rezultate volitev.