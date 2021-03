Še en poslanec vpleten v afero z maskami

Vidni 51-letni poslanec sicer vse očitke zanika, a je v petek preko svojega odvetnika vendarle sporočil, da zapušča položaj namestnika vodje skupne poslanske skupine CDU in CSU v bundestagu, na jesenskih volitvah pa ne bo vnovič kandidiral. V nedeljo je naznanil še, da zapušča poslansko skupino, poroča nemški časnik Spiegel.

Nemški bundestag je že februarja odvzel imuniteto poslancu krščansko-socialne unije (CSU) Georgu Nüssleinu , ki naj bi od proizvajalca mask preko posrednika nezakonito prejel 650.000 evrov. V zameno naj bi uspešno lobiral tako pri nemški zvezni kot tudi pri bavarski deželni vladi. Proti njemu poteka preiskava zaradi suma dajanja in prejemanja podkupnin od uradnih oseb.

Sprva je odstopil zgolj s položaja v parlamentarnem odboru za zunanjo politiko, a je pod pritiskom v nedeljo napovedal še takojšen odhod iz poslanske skupine in dodal, da se po izteku mandata avgusta ne bo več potegoval za poslanski sedež. V pismu, ki ga povzema Spiegel, je zapisal, da prevzema odgovornost za svoja dejanja in da bo sprejel ustrezne politične posledice.

Kot je potrdil v petek, je njegovo podjetje zaslužilo približno 250.000 evrov s posredovanjem pri sklepanju pogodb med dobaviteljem iz njegove rodne zvezne dežele Baden-Württemberg in dvema zasebnima podjetjema v Heidelbergu in Mannheimu.

Zahtevajo odstop

A za številne to ni dovolj in tik pred deželnimi volitvami v deželah Porenje-Pfalško in Baden-Württemberg, ki bodo 14. marca, od poslancev pričakujejo odstop.

"Kdor koli, ki kot predstavnik ljudi v tej krizi poskuša kovati dobiček, mora nemudoma zapustiti parlament," je prejšnji konec tedna v pogovoru za časnik Südkurier dejal novi vodja CDU Armin Laschet.

Danes je tudi bavarski ministrski predsednik iz vrst CSU Markus Söder tako Löblu kot Nüssleinu priporočil, naj odstopita. V nastopu v jutranji oddaji na televiziji ZDF je še napovedal, da bo vodstvo stranke popoldne razpravljalo o morebitnih "strankarskih posledicah",še povzema Spiegel.