Še en pretep mladeniča: vpleten varnostnik, ki je Slovenca spravil v bolnišnico?

Hrvaški portal Istra24 poroča, da se je pojavil videoposnetek, na katerem naj bi dva varnostnika kluba Pietas Julie pretepla mlajšega moškega. Na posnetku, ki ga je pridobil portal, je videti, kako mladenič po kratkem prepiru pade na tla, dva varnostnika pa ga udarjata s pestmi in brcami. Medtem ko eden moškega drži, ga drugi še naprej udarja in brca, kljub temu, da je mladenič v vidno podrejenem položaju.

Mimoidoči so skušali pretep sprva ustaviti z verbalnimi pozivi, ko pa slednje ni zaleglo, se je več mladih približalo varnostnikoma in tudi fizično posredovalo. Takrat se je tepež ustavil.

V uradu načelnika istrske policijske uprave so za portal potrdili, da so seznanjeni z vsebino posnetka in da poteka kriminalistična preiskava. "Glede na to, da so preiskave v skladu z zakonskimi določbami tajne, o policijskih ukrepih ne moremo podati podrobnejših informacij," so z istrske policijske uprave dodali na novinarska vprašanja.

Za hrvaške medije so spregovorili tudi poklicni varnostniki, ki so poudarili, da varnostniki na posnetkih nimajo ustrezne licence. "Gre za sivo cono, ki jo država že dlje časa tolerira," so jim povedali ter dodali, da celotno dogajanje meče senco na delo pravih varnostnikov. "To delo ni lahko, vendar pa tovrstno nasilje najostreje obsojamo," je dejal eden od varnostnikov, ki ima licenco.