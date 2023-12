Še en Putinov zaveznik padel s tretjega nadstropja v smrt

Vladimir Egorov , sicer član Putinove vladajoče stranke Enotna Rusija, je še eden v nizu mnogih ruskih veljakov, ki so bili v zadnjih dveh letih najdeni mrtvi. Egorov je bil ugleden in bogat politik v z nafto bogatem Tobolsku v zahodni Sibiriji, poroča Newsweek.

Egorova so našli pred hišo, ocenili pa so, da naj bi padel z okna v tretjem nadstropju. Vzrok smrti sicer zdaj preučujejo patologi, a na njegovem truplu ni vidnih znakov nasilnega dejanja. Kako naj bi sicer težave s srcem bile povezane s padcem iz tretjega nadstropja, ni jasno, piše New York Times.

Kot poročajo ruski mediji, je imel Jegorov težave s srcem. Vendar so očitno težave s srcem imeli številni ugledni ljudje, ki so prezgodaj umrli v Rusiji v sumljivih okoliščinah. Od začetka vojne sta tako umrla tudi dva druga ugledna ruska zaveznika, tajkun Ravil Maganov in Marina Jankina, oba pa naj bi imela težave s srcem.

Egorov, sicer pravnik po izobrazbi, je moral leta 2016 zapustiti mestno upravo zaradi korupcijskega škandala, za katerega na koncu sploh ni bil obsojen. Po vrnitvi v politiko je postal eden najbogatejših poslancev mestne dume v Tobolsku, pomembnega naftnega mesta, navaja ruska tiskovna agencija RBC.