Še en ruski oligarh umrl v sumljivih okoliščinah

Francoski mediji poročajo o še eni smrti ruskega oligarha. V začetku decembra je namreč na jugovzhodu Francije v sumljivih okoliščinah umrl 50-letni Zelenov, ki je obogatel z nepremičninami.

Dmitrij Zelenov je bil na obisku pri prijateljih v Antibesu na jugovzhodu Francije, ko ga je 9. decembra po večerji nenadoma obšla slabost. Padel naj bi po stopnicah in nato še čez ograjo. Čeprav so ga takoj odpeljali v bolnišnico, je umrl zaradi hudih poškodb glave. Informacije o dogodku, ki jih je prvi objavil kanal Baza na Telegramu, je za lokalni francoski časnik Nice-Matin potrdil državni tožilec v Grassu. Tožilstvo navaja, da je Zelenov umrl 10. decembra v bolnišnici Pasteur v Nici. Preiskavo o sumljivih okoliščinah smrti vodi policijska postaja v Antibesu. Po poročanju Baze, ki je znana po tem, da ima povezave z ruskimi varnostnimi službami, naj bi Zelenov malo pred smrtjo prestal operacijo ožilja zaradi težav s srcem.

icon-expand Dmitrij Zelenov z ženo Natalijo FOTO: Profimeda

Zelenov je diplomiral na moskovski državni univerzi, pozneje pa je obogatel z nepremičninami. Bil je soustanovitelj nepremičninske družbe Don Stroy. Njegovo podjetje je v Moskvi med drugim postavilo 254 metrov visoko stolpnico Triumph Palace, ki je nekaj časa veljala za največjo stanovanjsko zgradbo v Evropi. Seznam sumljivih smrti ruskih milijarderjev vse daljši Smrt Zelenova je le še en v nizu smrti ruskih oligarhov, ki so od začetka vojne v Ukrajini umrli v sumljivih okoliščinah. 25. februarja, dan po ruski invaziji na Ukrajino, so denimo v garaži na njegovem domu v Sankt Peterburgu našli obešenega 61-letnega Aleksandra Tjulakova, visokega finančnega uradnika pri Gazpromu. 24. marca je ruski medij Kommersant poročal o smrti 41-letnega milijarderja Vasilija Melnikova. Oligarha, njegovo ženo in dva sinova so našli mrtve v njihovem luksuznem stanovanju v Nižnem Novgorodu. Umrli naj bi zaradi vbodov. 18. aprila pa so na njegovem domu v Moskvi našli ustreljenega nekdanjega podpredsednika Gazprombanka Vladislava Avajeva. Poleg njega so v stanovanju našli mrtvi tudi njegovo ženo in hčer. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass, so oblasti takrat dogodek preiskovale kot umora in samomor.

Le 24 ur pozneje, 19. aprila, je ista usoda doletela tudi nekdanjega podpredsednika plinske družbe Novatek, Sergeja Protosenjo. Njegovo truplo so našli na vrtu vile v španskem letovišču Lloret de Mar, v vili pa so našli še trupli njegove žene in hčere. Domnevno naj bi ju oligarh ubil s sekiro, nato pa se obesil. 8. maja je umrl tudi 43-letni Aleksander Subbotin, nekdanji direktor ruske naftne družbe Lukoil. Ruski milijarder naj bi podlegel zastrupitvi s strupom krastače, ki naj bi mu ga za lajšanje mačka dal šaman. V Sankt Peterburgu pa so 4. julija našli mrtvega Jurija Voronova, izvršnega direktorja in ustanovitelja podjetja Astra-Shipping, ki je sodelovalo z Gazpromom. 61-letnika so našli v bazenu v njegovem dvorcu, v glavi je imel strelno rano. V bližini so našli tudi pištolo.