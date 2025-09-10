Svetli način
Tujina

Še ena ladja s pomočjo za Gazo tarča drona v Tuniziji

Tunis, 10. 09. 2025 13.47 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , M.V.
7

Ena od ladij flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo, ki je zasidrana v pristanišču v Tuniziji, je bila tarča napada z dronom, so sporočili organizatorji flotilje. Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da je bila ladja, ki pluje pod britansko zastavo, poškodovana v požaru na krovu, žrtev pa ni bilo.

Propalestinski aktivisti, ki so se z več deset ladjami s humanitarno pomočjo na poti iz Španije v Gazo ustavili in zasidrali v Tuniziji, so o napadu z dronom na eno od njihovih ladij poročali že v ponedeljek zvečer.

V torek so na družbenih omrežjih sporočili, da je nekaj, domnevno dron, v ponedeljek zvečer zadelo eno izmed glavnih ladij flotilje in na njej povzročilo požar. Tunizijske oblasti tega niso potrdile, sporočile so le, da na območju niso zasledili nobenih dronov.

Flotilja s človekoljubno pomočjo za Gazo
Flotilja s človekoljubno pomočjo za Gazo FOTO: AP

Aktivisti pobude GSF pa so danes na družbenih omrežjih objavili video posnetek torkovega napada na ladjo Alma. V njem je videti blisk, ki z neba zadene ladjo in povzroči požar. Objavili so tudi video s poškodbami na zgornjem krovu ladje. "To je že drugi takšen napad v dveh dneh," so dodali. Poudarili so, da bodo kljub temu poskusu, da bi jih ovirali pri njihovi misiji, nadaljevali pot proti palestinski enklavi. Sporočili so tudi, da so požar na ladji pogasili ter da so posadka in potniki varni.

Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese pa je ob video posnetku goreče ladje na družbenih omrežjih pripisala, da "video posnetki kažejo, da je dron brez luči, da ga ne bi videli, na krov ladje Alme odvrgel napravo, ki je povzročila požar".

Flotilja z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev Evropskega parlamenta, naj bi pot proti palestinski enklavi nadaljevala danes.

odpisani zasedli vlado
10. 09. 2025 21.17
+0
Vse to so zasluge oranžne ameriške stihnice trumpa kateri je glavni faktor vojne v palestini in Ukrajini.Svet pa molči namesto,da bi zreketiral ameriko,če že nihče ne pride do starčka fanatika trumpa kateri se še morebiti ne bo stegnil nekaj časa.
ODGOVORI
1 1
borjac
10. 09. 2025 19.42
-1
Židje bodo pomorili vse posadke in potopili ladje , oni to lahko delajo.....
ODGOVORI
2 3
sinister
10. 09. 2025 19.31
+5
Smo videli posnetek ja, rajši povejte, da ni enega dokaza glede dronov.
ODGOVORI
5 0
lokson
10. 09. 2025 17.49
+3
Je kar nekaj tujih medijev objavilo demanti tega, kar je zgrožena aktivistka razlagala . Pozabila je, da sateliti vse posnamejo med drugim tudi vzrok požara. Ovce populistične.
ODGOVORI
3 0
trent
10. 09. 2025 16.07
+3
Hmm, a potem so to samo jadrnice, pa še te brez motorčkov, če je Greta zraven?
ODGOVORI
3 0
Pacient2
10. 09. 2025 14.58
+4
Ha ha tamala prav išče
ODGOVORI
4 0
Pacient2
10. 09. 2025 14.53
+6
So šli levi spet na sendvič lol
ODGOVORI
6 0
Nightingale
10. 09. 2025 14.22
+8
Če bi malo brali neodvisne medije, bi vedeli, da so hoteli na ladji prižgati svetlobno raketo, ter s tem sami povzročili požar. Tudi posnetki so na voljo, ampak je lažje "Ctrl+C - Ctrl+V", kajne?
ODGOVORI
8 0
