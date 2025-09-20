Naključni mimoidoči v naselju Kokoshkino v moskovski regiji je na pločniku opazil truplo. Kot poroča The Sun, se je izkazalo, da gre za 50-letnega ruskega tajkuna Aleksandra Tyunina . To je zadnja na seznamu nenadnih skrivnostnih smrti v Kremlju, vključno z nekaterimi znanimi poslovneži, ki so nenadoma padli skozi okna.

Ruski državni mediji trdijo, da si je direktor podjetja Khimprominzhiniring, ki je del državnega velikana Rosatom, sodil sam in da je imel ob sebi poslovilno pismo. Vendar je vse skupaj sumljivo, saj je bilo odkrito, da se je sporočilo pojavilo v ruskih medijih, še preden so oblasti sploh potrdile smrt tajkuna. Anonimni vir je dejal: "Očitno je bilo treba predstaviti različico, da je šlo za samomor, še preden se je začela kakršna koli preiskava."

To je zadnja v nizu skrivnostnih smrti tajkunov v Rusiji od začetka vojne proti Ukrajini. Te smrti so pogosto zabeležene kot samomori – vendar so številni primeri zbujali sume o okoliščinah. Nekateri so sami od sebe padli čez okno, nekateri so zgoreli, ker so domnevno zaspali s prižgano cigareto, nekateri so sami sebe petkrat ustrelili, sumljive smrti našteva ukrajinski novinar Denis Kazansky.