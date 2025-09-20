Svetli način
Tujina

Še ena skrivnostna smrt ruskega tajkuna

Moskva, 20. 09. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
A.K.
Komentarji
41

V Moskvi so mrtvega našli še enega ruskega tajkuna. Šef kemičnega podjetja Aleksander Tyunin je bil najden na pločniku s strelno rano. To je nova v nizu sumljivih smrti tajkunov v Rusiji.

Naključni mimoidoči v naselju Kokoshkino v moskovski regiji je na pločniku opazil truplo. Kot poroča The Sun, se je izkazalo, da gre za 50-letnega ruskega tajkuna Aleksandra Tyunina. To je zadnja na seznamu nenadnih skrivnostnih smrti v Kremlju, vključno z nekaterimi znanimi poslovneži, ki so nenadoma padli skozi okna.

Alexander Tyunin
Alexander Tyunin FOTO: Profimedia

Ruski državni mediji trdijo, da si je direktor podjetja Khimprominzhiniring, ki je del državnega velikana Rosatom, sodil sam in da je imel ob sebi poslovilno pismo. Vendar je vse skupaj sumljivo, saj je bilo odkrito, da se je sporočilo pojavilo v ruskih medijih, še preden so oblasti sploh potrdile smrt tajkuna. Anonimni vir je dejal: "Očitno je bilo treba predstaviti različico, da je šlo za samomor, še preden se je začela kakršna koli preiskava."

To je zadnja v nizu skrivnostnih smrti tajkunov v Rusiji od začetka vojne proti Ukrajini. Te smrti so pogosto zabeležene kot samomori – vendar so številni primeri zbujali sume o okoliščinah. Nekateri so sami od sebe padli čez okno, nekateri so zgoreli, ker so domnevno zaspali s prižgano cigareto, nekateri so sami sebe petkrat ustrelili, sumljive smrti našteva ukrajinski novinar Denis Kazansky. 

tajkun rusija
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marre
20. 09. 2025 10.53
+1
Zdej bo zanimivo brat kruljenje prokremeljskih oprancev, ki bodo na vsak način poskušali opravičt tale politični umor.. Verjetno bodo krivi Ukrajinci, mogoče je bil izdajalec, če pa to ne bo šlo, pa sledi preusmerjanje pozornosti z Gazo itd itd.. Patetično..
ODGOVORI
3 2
TvojLjubečNoviSosedAzilant
20. 09. 2025 10.50
+1
noben se ne bo jokal za to tajkunsko, KGB barabo
ODGOVORI
3 2
Zemljak Balki
20. 09. 2025 10.48
-2
Lahk pa da je bil na ukrajinskem seznamu mirotvorec...na katerem so tudi evropski novinarji ki ne poročajo pravilno po željah zelenkota....in tudi otroci iz rusjje....pa to
ODGOVORI
4 6
NeXadileC
20. 09. 2025 10.48
+0
Vse so to priprave za novo, Eno Svetovno Vlado.
ODGOVORI
3 3
Rob123
20. 09. 2025 10.47
+1
Čuden dan spet so mi Golobi posrali dvorišče sam serjejo!
ODGOVORI
5 4
NeXadileC
20. 09. 2025 10.47
+1
"Pokrkaj jih vse in se vrni sam", 1968, Western akcija.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukraini
20. 09. 2025 10.46
+3
mosskvići so tako smešni v svojih diletantskih in jalovih poskusih prepričati ljudi v agendo, ki je že z aviona očitno lažniva. Uspeva jim edino pri tistih nekaj % russofilićev.
ODGOVORI
7 4
Zemljak Balki
20. 09. 2025 10.50
-2
Prava stvar so lopate in čipi iz pralnega stroja...pa to
ODGOVORI
2 4
Zmaga Ukraini
20. 09. 2025 10.55
+1
A z lopato so ga? Iz članka to ni razvidno.
ODGOVORI
1 0
Zemljak Balki
20. 09. 2025 10.46
+1
Slaba vest.....pa si.je sodil sam....tu ni nič sumljivega....pa to
ODGOVORI
3 2
Slovenska pomlad
20. 09. 2025 10.44
-3
Pa je bil polno cepljen?
ODGOVORI
0 3
boslo
20. 09. 2025 10.44
+6
S smodnikom
ODGOVORI
7 1
anatomija
20. 09. 2025 10.43
+3
Putin išče svojega naslednika na pokopališču . Tam so vojni veterani iz Ukrajine
ODGOVORI
6 3
Podlesničar
20. 09. 2025 10.42
+5
Ti, ti, Vladimir...
ODGOVORI
7 2
Veščec
20. 09. 2025 10.40
+2
Kdaj bo pa putko naredu samomor
ODGOVORI
5 3
anatomija
20. 09. 2025 10.40
+0
Rosatom je vojaška firma . Gotovo ni izpolnil Putinovih želja in je bilo pregrešno drago super orožje orožje , ki so ga naredili za odpad in ne za Ukrajino .
ODGOVORI
2 2
Ici
20. 09. 2025 10.38
+0
Sumljive smrti v Rusiji našteva ukrajinski novinar? Zagotovo z najboljšo volje in popolnoma nepristransko, a ne?!
ODGOVORI
6 6
Z O V
20. 09. 2025 10.39
-3
Koliko ubitih je v Usrajini, ki se ne strinjajo z Vazelinskim? Podatki se ne objavljajo? Dvojna merila zahoda?
ODGOVORI
5 8
Da se mene pita..
20. 09. 2025 10.35
+5
Ta pa ni stopil na terasi na bananin olupek..
ODGOVORI
8 3
Lenart Čaubi
20. 09. 2025 10.34
+2
Premalo doniral v vojaško blagajno.
ODGOVORI
5 3
Victoria13
20. 09. 2025 10.30
-2
Za njo stojijo pa Ukrajinci!
ODGOVORI
5 7
2mt8
20. 09. 2025 10.26
+4
Ena redkih smrti ki ni posledica padca skozi okno v 9. štuku
ODGOVORI
7 3
JanezNovak13
20. 09. 2025 10.30
+6
Ali pa z balkona v pritličju.
ODGOVORI
8 2
