Še ena smrt kriptomilijonarja: dele njegovega telesa našli v odtoku stranišča

Pretresljiva zgodba prihaja iz Bolgarije. Zaradi zamašenega stranišča v Sofiji so poklicali vodovodarje, ti pa so med čiščenjem v odtoku našli natlačene posmrtne ostanke 41-letnega mogotca kriptovalut Christiana Peeva.

Christian Peev, ki ima sicer ameriško in bolgarsko državljanstvo, je diplomiral na ameriški univerzi in si ustvaril bogastvo s kripto naložbami. Preiskovalci domnevajo, da je bil umorjen med 8. in 9. avgustom, morilec pa naj bi bil Vesco Valchinov, ki ga je spoznal pred šestimi leti. Lokalni mediji so poročali, da je morilec svojo žrtev ubil z utežjo, nato pa truplo v kopalnici razkosal in nekaj delov odvrgel v straniščno školjko, poroča britanski The Mirror.

Kraj zločina so preiskovalci našli za tem, ko so preverili dva Peevova telefona, potem ko ga je brat 10. avgusta prijavil kot pogrešano osebo. Na dan, ko je izginil, je bil v stiku z Valchinovom. Glede na posnetke nadzorne kamere sta Peev in Valchinov v stanovanjsko hišo domnevnega morilca vstopila 8. avgusta, naslednji dan pa je Valchinov stavbo zapustil sam. Policija aretirala še enega moškega Aretirali so še enega moškega, Konstantina Subotinova, ki naj bi policiji povedal, da je morilcu pomagal skriti dele telesa žrtve tako, da jih je odpeljal v sofijsko okrožje Vitosha, kjer je bil aretiran Valchinov. Bolgarski mediji so poročali, da je Peev Valchinovu pomagal pri kripto naložbah, kar nakazuje na to, da bi bil motiv za umor lahko povezan z denarjem.