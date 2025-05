Se Evropa obnaša časom primerno in zakaj ne?

Po treh letih vojne v Ukrajini in treh mesecih agresivnega pristopa ameriškega predsednika Donalda Trumpa je bila EU pretresena. V tako nestabilnem svetu mora sprejeti spremembe. Tako kot plemiška družina, ki pozno spozna, da mora odpustiti nekaj svojih služabnikov, da bi ostala plačilno sposobna, bi morala tudi Evropa začeti z opustitvijo luksuznih politik, ki si jih ne more več privoščiti.

Evropska unija ima nenavaden način gojenja prepričanja, da se lahko spremeni le, če jo k temu prisilijo krize. Zato je ključnega pomena, da razume, kako se znajti v današnji krizi. Leta se je za rast zanašala na kitajski trg, za gorivo na ruski plin in za varnost na ameriško vojaško moč, navajajo v analizi tednika The Economist .

Bolj zrelo z Veliko Britanijo

Brexit je zdaj predstavljen kot opozorilo, ne kot zgled, ki mu je treba slediti. Kljub neštetim napovedim "novih začetkov" v razmerjih pa je iskanje "les rosbifs" (kot Francozi imenujejo Britance) še vedno na dnevnem redu. To je luksuz, ki si ga Evropa ne more več privoščiti.

Toda zdaj, ko mora EU sklepati številne trgovinske sporazume, da bi nadomestila ameriški protekcionizem, je to zagotovo njen problem. Evropa je upadajoča sila v svetovnem gospodarstvu. Pretvarjati se, da ni tako, je luksuz, ki si ga ne more več privoščiti.

Več znotraj Unije namesto v Ameriki Nekatere birokratske ovire se že odpravljajo. Vendar bi jih lahko odstranili še veliko več – zlasti znotraj same EU. Če ne morejo več prosto trgovati z Ameriko, bi lahko 27 članic EU okrepilo medsebojno sodelovanje. Vendar pa so administrativne ovire za trgovino s storitvami med državami članicami še vedno enakovredne 110-odstotni tarifi.

Ena posebej dekadentna evropska navada je odlašanje z reševanjem problemov, dokler ne postanejo tako resni, da je njihovo reševanje izjemno drago. Leta 1980 je v Evropi približno pet delovno aktivnih ljudi "financiralo" enega upokojenca. Danes so to trije, do leta 2050 pa se bo to razmerje zmanjšalo na dve delovno sposobni osebi na vsakega upokojenca.

Prihranki pri obrambi

Navsezadnje je bila najbolj hedonistična navada Evrope v zadnjih desetletjih varčevanje pri obrambi. Uživanje "mirovnih dividend" po hladni vojni je pustilo več denarja za socialne programe. Več držav, kot sta Italija in Belgija, šele zdaj poskuša doseči cilje Nata o obrambnih izdatkih v višini 2 % BDP, o katerih so se dogovorile leta 2014.

Opustitev luksuznih zavarovalnih polic sama po sebi ni slaba. Pravzaprav omogoča, da se več pozornosti nameni tistemu, kar je resnično pomembno. Cilji EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na nič do leta 2050 so dragi, a potrebni, čeprav bi bilo treba še vedno sprejeti nekatere druge zelene predpise.