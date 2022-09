Se Gibraltarju obeta okoljska katastrofa?

Potem ko je velika tovorna ladja po trku s tankerjem za utekočinjeni zemeljski plin obtičala v Gibraltarskem zalivu, so se prebivalci najbolj bali morebitnega razlitja goriva. In njihov strah se je izkazal za upravičenega. Majhne količine težkega kurilnega olja so iztekle iz ladje, prebivalci Gibraltarja pa so zaskrbljeni zaradi posledic, ki bi jih razlitje lahko prineslo.

Pristaniška uprava Gibraltarja je sporočila, da je manjša količina ušla čez pregrado, ki je bila nameščena za zadrževanje morebitnega razlitja. Načrtovana je že druga pregrada, da se prepreči nadaljnja škoda.