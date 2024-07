Se Izrael sooča z novim spopadom na že znanem, starem bojišču?

Vse se je začelo s terorističnim napadom, ki je sprožil obsežen vojaški povračilni ukrep, obleganje mesta, smrt tisočerih, opustošenje in nenazadnje svetovno zgroženost. In če je bila vojaška operacija za eno državo uspešna, je za drugo pomenila usodo, ki jo je zaznamovala za desetletja naprej.

Med letoma 1980 in 1981 je bilo zaradi delovanja palestinskih oboroženih frakcij v Izraelu, na Zahodnem bregu in v Gazi skupno 16 mrtvih in 136 ranjenih. Težko je torej potegniti vzporednice z današnjo situacijo, ta namreč predstavlja eksistenčno nevarnost. V napadu Hamasa na Izrael oktobra lani je bilo ubitih 1200 ljudi, večinoma civilistov, okoli 250 pa ugrabljenih.

Frakcije PLO pa niso slovele po svoji dobroti, temveč ravno nasprotno. Bile so odgovorne za številne teroristične napade po vsem svetu, na primer krvavi napad na izraelsko ekipo na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Toda v osemdesetih letih so se napadi zmanjšali, poroča Guardian.

Piko na i pa je predstavljal še poskus atentata na izraelskega diplomata Shloma Argova . Atentatorji so bili člani organizacije Abu Nidal, palestinske skupine, ki se je sicer odcepila od PLO in bila do nje sovražna. In zgodovinarji se strinjajo, da je bil ta atentat le izgovor, na katerega sta čakala Benin in Šaron. Ko je prišlo na dan, da je napadalca poslala iraška obveščevalna služba, ki je sicer ubijala Arafatove najbližje pomočnike in zaveznike, Benin in drugi vojaški uradniki niso o tem želeli slišati. Vse frakcije so označili za zaveznike PLO.

Obleganje Bejruta je trajalo več kot dva meseca in terjalo tisoče civilnih žrtev. Natančno število je še vedno sporno, prav tako kot v sedanji vojni. A tudi najvišje ocene v Libanonu – 20.000 mrtvih – so veliko nižje od tistih, ki veljajo za Gazo, kjer je po navedbah palestinskih uradnikov število žrtev preseglo 38 000. Tudi fizično uničenje v Gazi je povsem drugačnega obsega, piše Al Jazeera.

V desetih dneh po napadu na Libanon, so vkorakali pred Bejrut in obkolili Arafata in njegove borce PLO. " V Bejrutu smo storili točno to, kar počnejo Izraelci v Gazi. Izklopili smo vodo, elektriko, vse. Vendar ni bilo družbenih medijev, zato ljudje niso toliko vedeli," je dejal Ahron Bregman , strokovnjak na King's College London, ki je med konfliktom leta 1982 služil kot izraelski vojak.

Pod pretvezo, da preprečujejo napade PLO čez svojo mejo, so vkorakali v Libanon in hitro napredovali do prestolnice Bejrut ter začeli oblegati pretežno propalestinski Zahodni Bejrut. Ta invazija je privedla do tega, da je PLO 1. septembra pod nadzorom več nacionalnih mirovnih sil dokončno zapustila Libanon.

Arafat je sicer vedel, da si bo Šaron prizadeval doseči Bejrut in da bo njegove sile dodobra zdesetkala ogromna izraelska vojska, ki je bila po vojni proti Egiptu in Siriji leta 1973 opremljena z veliko količino najsodobnejšega ameriškega orožja in opreme. Vendar je menil, da bodo ZN posredovali že po nekaj dneh, kot so to storili leta 1967 in 1979. Vendar se stvari niso obrnile njemu v prid. Šaron je odletel v Washington in skušal od administracije Ronalda Reagana pridobiti predhodno odobritev za invazijo že pred poskusom atentata na Argova. Vendar ni dobil celotne podpore, nasproti mu je namreč stal državni sekretar Alexander Haig, velik protikomunist, ki je verjel, da je velik del svetovnega terorizma delo Sovjetske zveze.

Ko pa se je vojna tudi uradno začela, so Reagonovi uradniki klonili in nadaljevali z dotokom streliva. Protesti, da Izrael nezakonito uporablja orožje, ki ga dobavljajo ZDA, so naleteli na gluha ušesa, ZDA pa so vložile veto na resolucije ZN. Do prekinitve je prišlo šele, ko so televizijske mreže vsak dan prenašale slike pokola. Reagan ni imel izbire in je Beginu dejal, da kar izvaja v Libanonu pomeni holokavst. Begin, čigar večino družine so pobili Nemci med drugo svetovno vojno, je zavrnil navedbe, vendar je naredil kar je zahteval Reagan. Le dva tedna pozneje je na tisoče borcev PLO zapustilo Libanon in se odpravilo na destinacije po Bližnjem vzhodu, Arafat pa je odpotoval v Tunis.

Ena vzporednica z današnjim konfliktom sicer obstaja. Arafat je svoje poveljniške bunkerje nameščal pod stanovanjske bloke, v katerih so živeli tisti, ki so bili zaradi spopadov naseljeni. O resničnosti teh trditev so pričali mnogi uradniki PLO. Izraelski predstavniki so PLO že takrat obtoževali, da civiliste uporablja kot živi ščit, enako pa danes trdijo za Hamas.

Šaron se je še preden so vsi borci zapustili PLO za New York Times pohvalil z "uničujočim porazom PLO". Izraelsko kampanjo je prikazal kot bitko hladne vojne, njihova prizadevanja pa kot zmago za mir in svobodo povsod po svetu.